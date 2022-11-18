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18/11/2022

海洋公園水上樂園推Glamping！瞓北歐式獨立帳篷睇星海/玩盡水上樂園設施／包早晚2餐（附價錢及報名連結）

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Text: Sammy Leung

　　天氣開始轉涼，不少人都喜歡郊外活動，如果想去露營但又不想準備太多，大家都會選擇豪華露營Glamping。最近，海洋公園水上樂園推出了「星．海探索 Glamping」，除了在漂亮的北歐式帳篷下過一晚外，更可以玩盡水上樂園設施，真的十分適合想輕鬆露營的朋友。


漂亮的北歐式帳篷下過一晚（圖片來源：香港海洋公園水上樂園）


　　海洋公園水上樂園推出兩日一夜「星．海探索 Glamping」，活動提供北歐式私人獨立帳篷，帳篷內有休息設備、空調、暖風機及視聽娛樂裝置 The Freestyle。當中最值得一提的是The Freestyle，這部裝置集齊 Smart TV 、投影功能、360˚ 喇叭及聚會氣氛燈功能於一身，大家可以和朋友在絢爛星河下玩得更盡興。


兩日一夜「星．海探索 Glamping」（圖片來源：香港海洋公園水上樂園）


　　不要以為活動中只有簡單的露營過一晚，來到水上樂園又怎可以少了玩水呢？這個Glamping還有一系列活動，除了可以2日玩盡水上樂園設施更可專享衝浪先鋒時段。套票包括：

 

  • 1晚私人帳篷（可容納2—4人）
  • 成人標準水上樂園入場門票（兩天）（2人／4人）
  • 海洋公園入場門票（3個月有效期）（2人／4人）
  • 指定「灣岸小食」晚餐套餐
  • 指定「百味洞」自助早餐


下一頁：海洋公園水上樂園Glamping行程及價錢

 

 

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