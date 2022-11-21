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21/11/2022

酒吧喜迎世盃開鑼 料生意增5成 有公司逾百人包場

#世界盃 #酒吧
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　　【晴報專訊】世界盃揭幕戰今凌晨剛上演，由東道主卡塔爾對厄瓜多爾。當局早前容許酒吧酒館營業時間不設限，終可迎來疫下首個商機。有酒吧坦言，有公司為激勵員工士氣，逾百人包場睇波；亦有足球發燒友提前預訂下月總決賽到酒吧觀賽，業界料生意增30至50%；另多間酒店推睇波Staycation，最平約1,100元起，包早餐、啤酒及小食，更可包場辦私人放映派對。派對房間亦提前「熱身」，推全單8折優惠，望動生意升10至30%。

 

為迎接世界盃，有酒吧以參賽隊伍國旗作裝飾，吸引球迷 。


　　酒吧業準備就緒今起迎接世界盃，尖沙咀酒吧街諾士佛臺昨晚氣氛熱鬧，球迷陳先生一行4人特意前來睇直播，他認為疫下睇世界盃與往年感覺「好唔同」，別具意義，預算人均消費近300元，今晚亦會續捧愛隊英格蘭對伊朗。另一球迷阿明亦指，專程到酒吧與友人歡聚看開幕禮，直言氣氛較好，「4年一次就算有疫情都唔會影響心情。」惟現時進入酒吧仍需提供快測陰性，該處酒吧Penthouse職員指，已預備逾千支快測棒供有需要客人使用，足夠應付整個世界盃賽事。

酒吧花6位數裝播放器 業界料人流倍升

　　開業逾9年的餐酒吧Lucky U，世盃期間與啤酒品牌合作，推出「猜猜誰是贏家」活動，只要估中勝利球隊即送威士忌。老闆Jimmy指疫下累計停業逾200日，損失以百萬元計，即使政府逐步放寬防疫，生意亦僅及疫前的50至60%，故趁世界盃熱潮，特意花近6位數字加購賽事播放器，現已接約10單訂座，包括60人的公司客及散客，料生意有10%增長，人均消費約400至500元。

 



　　本月開業的餐酒吧E-Sport，為迎接世盃，特設卡塔爾主題美食，消費任何酒品加8元即送小吃。負責人Yumi稱，明起包場預訂已滿60至70%，下月多場賽事亦爆滿，料生意升20至30%。

　　香港酒吧業協會主席錢雋永表示，已有不少公司客包場及包房睇波，20至150人以上不等，亦有散客提早預訂下月18日總決賽，人均消費約400元或以上。他坦言，放寬防疫措施後，夜生活逐步重現，料業界生意額有30至50%增長，人流可升1倍。

 

現時入酒吧仍需快測陰性，有酒吧已預備逾千支快測棒供有需要客人使用。


酒店推睇波套餐 派對房限時快閃優惠

　　多間酒店亦推Staycation睇波套餐，包括康得思酒店的「球迷狂歡住宿套餐」，每晚房間由1,098元起，提供賽事直播及派對小食拼盤，酒店的Alibi餐廳亦提供包場服務，可辦私人足球放映派對。發言人指，政府放寬入境及防疫措施後，旅客及商務客微升，目前入住率約70%。

 

有酒店推「球迷狂歡住宿套餐」，每晚房間由1,098元起。（康得思酒店提供）


　　派對房間Chilax Party為迎接世盃，本周起推出限時快閃優惠，可全單8折。香港派對場地協會會長林漢然稱，不少場地已加購直播服務，上月底起已有客查詢訂房睇波，以6至12人為主，每4小時消費額約160至220元，相信生意可升10至30%。香港餐飲聯業協會會長黃家和直言，今年世界盃在疫情期間舉行，雖然未能與4年前相比，但已較早前好，相信可以帶動整體氣氛，整體生意有10%增長。

　　有直播賽事的Now TV發言人稱，放寬防疫後吸引更多市民光顧食肆及酒吧，酒店客因應Staycation熱潮，訂購世界盃轉播服務較上屆上升。

轉載自: 晴報

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