香港的白日夢：偵查報道

所有從事媒介工作的人，尤其是屬新聞範疇的，皆應該去看《她說》（She Said）。因為，這是一個新聞偵查報道的重大里程碑。

任何一個行業，頂尖者，除天份及興趣外，一定要有「心」，有「火」，有「力」，具有高度紀律性及鍥而不捨的能耐，才會登頂。

以新聞工作為志向的，更要具備正義感，使命感及健康的價值觀，才能創出驕人成就。

專業新聞人，追求成就感及貢獻感的，必定希望從事偵查報道，將不公義事的人、事、物揭露，造巨重大迴響及連鎖效應，讓正義伸張。

近代美國最具代表性的個案，當然是掀起全球婦女對不公平性侵犯作出吼天回應的#Me Too 運動報道。

起源，是由一名美國影業大亨哈維温斯坦（Harvey Weinstein） 的慣性凌辱旗下女性及女職員的事件而起。

哈維在荷里活，無人不識。曾經監製不少經典電影，更因一部《莎翁情史》（Shakespeare In Love） 而獲得奧斯卡獎。

「性侵狂魔」哈維領奧斯卡時意氣風發，比對臨入獄前的模樣，反差何其大？

有錢，有權，有才華，當然要風得風，要雨得雨，甚至，要女人得女人。

不過，你「要」，都要人「肯」才合情合理合法。問題在，哈維恃權恃才恃勢傲物外，更因性慾特強，漸漸視一切身邊女性為玩物，不單求上位的女演員，連製作助理及臨時僱員， 也一一不放過，或各式性侵或直接強姦。

當然有人反抗。不過，沒有一個成功。因一切皆發生在酒店房內，只得兩人相處，哈維當然一切否認。甚至直指當事人主動獻身，以博佢歡心，以求更多演出機會或升職。

這類案，很難打。加上，哈維的律師團隊粒粒皆星。若發覺有機會出事，會先下手為強，與受害者講和，提出天價賠償。否則，庭上見！基於難有勝算，不少受害人無奈接收掩口費作解決。

性侵個案多石沉大海，因不少受害拒絕挺身而出⋯⋯Go on the Record。

直至，受害者多到引起《紐約時報》兩位血液中滿是正義細胞的女記者祖迪（Jodie Kantor）梅根（Megan Twohey），死咬不妨，抽絲剝繭，步步進迫，加上得到上司支持。終於說服幾位受害者願意挺身頂證。

兩位滿身公義細胞，一查到底，鍥而不捨的偵查記者Jodi及 Megan。

激起千重浪！原來，曾被哈維侵犯的女性，以百計。願意具名提控的，也近70個。

一個又一個受害人挺身而出，震動全世界。

這就是幾年前全球#Me Too運動的起源。

掀起的# Me Too 狂潮，席捲全球。

偵查報道，真的很刺激，具滿足感及影響深遠。因被打的，一定是「大老虎」。

看罷此片，我在街上雲遊，問自己：「香港，還可能有偵查報道的空間嗎？」

偵查報道條件：一、大量資源（錢！）支援長時間追查，可能要追到天涯海角(當年《鏗鏘集中》曾有過）；二、法律團隊（因被查一方，若是財雄勢大，必會「惡人先告狀」）；三、傳媒有激烈競爭「生態環境」。美國若非幾大傳媒集團爭個你生我死，絕不可能鬥爆大鑊；四、老闆胸襟。被針對者，極可能是佢老友；五、義無反顧支持的上司。六。政治空間上的容許。

以上六大條件，今天的香港，有嗎？若冇，大家就只可繼續發「白日夢」了。

香港，雖然仍是國際金融中心，但在今天，容得下揭露惡勢力的偵查報導嗎？