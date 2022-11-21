職場人心難測！先下手為強以控制大局？為何背叛自己的人都是昔日的親密戰友？

（欲知前事，請看辦公室零和博弈！不是你死便是我亡？同事都是披著朋友外衣的敵人？一個情況就能看出 ）

除野牛外，合作最多是羅拉。她負責客戶服務部，是少數公司從management trainee培養至高層的管理人。因為大部分人都捱不過公司的訓練歷程，平均每三年就調去一個國家做全新的工作。

自大學畢業後，羅拉在公司工作了十幾年，調過五個不同國家和地區，亦做過不同部門。三年前，她被調去台灣負責客戶服務部。三年將過，她仍未知下一站會調去甚麼地方。

她在台灣時結了婚。上次在台灣跟我說，不想再四處奔波，想安定下來生BB。我建議她向亞洲區的MD老鬼說，讓他在安排她在公司位置時，兼顧一下她的顧慮。

如今笑面虎一來，添了變數。

「以前亞洲區人事安排，老鬼說了算，現在多了笑面虎。我們對他又不認識，聽說他很大男人主義。」羅拉說。

「他是否大男人又有何關係？」我不明白的問。

「你是男人當然不覺得自己大男人！」她說：「總之跟一個大男人的上司是很辛苦的。」

笑面虎去了上海，他列了一張接見的名單。笑面虎亦叫她去上海和他開會。以往羅拉去上海，途經香港，轉機時，我會到機場一盡地主之誼，請她吃一頓飯。

那次因上海和台北開了直航，羅拉坐直航機去了。她早上坐飛機去上海，下午便坐飛機回台北，像去上班一樣簡單快捷。

不過，她去完上海卻沒透露半點她和笑面虎開會的情形。原先我也要去上海見笑面虎的，但因為美國IT部門要來香港做training，我分身不暇，沒有去。

第二天，收到老鬼的電郵，問我兩個問題。都是些過去了的小事，我感到十分奇怪，他怎麼連此等小事也過問？再看他的電郵列呈的名單，我知道是羅拉搞的鬼。

但為甚麼？