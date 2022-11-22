大陸贈台大熊貓團團19日下午因病過世，牠除了是珍貴的保育動物，最重要的是還身為海峽兩岸和解與和平交流的象徵，所以格外令人不捨。儘管兩岸一片哀悼之聲，絕大多數台灣民眾也都發自內心的深深懷念可愛的團團陪伴度過的美好時光，但總統蔡英文卻詭異的保持沈默。直到被外界發現並加以抨擊之後，才透過總統府發言人表示跟大家一樣不捨。但是要知道，不久前美國總統拜登的愛犬離世，蔡英文搶在第一時間就上社群媒體留言表示哀悼，還引發爭議。兩相比較，拍美國老大哥的馬屁不遺餘力，對來自對岸的大熊貓卻態度冷淡，差別待遇的程度實在讓人看不下去。

大貓熊團團19日去世，享年18歲。

回想大陸千挑萬選出來的團團和圓圓中選贈台，整個過程都受到萬眾矚目，也充分反映時代的變遷。2005年國共大和解，時任國民黨主席的連戰率團赴大陸進行歷史性的「和平之旅」，當時的大陸國台辦主任陳雲林宣布致贈一對大熊貓，展現高度善意。不過台灣當時執政的是陳水扁，扁政府時代兩岸風雲詭譎，綠營痛批大熊貓是統戰工具，更可惡的甚至有人稱之為「支那賤畜」，一直從中百般阻撓，導致扁政府在綠營內部強烈壓力之下，白白失去改善兩岸關係的機會。直到2008年政黨輪替，國民黨的馬英九上台，團團和圓圓才得以順利抵台。

當時兩岸關係相當和諧，大陸安排得十分用心和溫馨，充分展現對台灣的善意。取名也十分慎重，是在2006年央視春晚現場由1億3000萬觀眾打電話票選產生，寓意兩岸民間交流、和平善意不斷。兩岸一家親，期盼終有歡喜團圓的一天到來。

2008年年底「團團」和「圓圓」抵台掀起轟動，2009年農曆大年初一正式亮相，到動物園大排長龍看大熊貓成了最熱門的行程。可愛的模樣融化人心，在大熊貓的萌魅力之下，種種爭議都化為雲煙。畢竟大熊貓身上只有黑白，沒有紅藍綠。當時台灣方面也回贈保育類的長鬃山羊「喜洋洋」和梅花鹿「繁星」給大陸，兩岸氣氛一片和諧融洽，毫無兵兇戰危的徵兆。對照近期風波不斷陷入緊繃的關係，真是令人唏噓。

有了團團和圓圓在，以及牠們先後在台生下的女兒「圓仔」和「圓寶」，促成兩岸許多民間交流的好機會，若說牠們是無可取代的和平大使，絕不為過。在疫情前，每年熊貓的發情期都有大陸專家來台協助圓圓受孕，2013年圓仔出生後，大陸專家也來幫忙餵奶和照顧，直到團團病危，大陸專家再度來台協助診治，證明在人道前提下，兩岸是有可能放下成見合作的。大熊貓跨越政治的藩籬，成為兩岸共通的語言，而團團的死去，讓台灣民眾和大陸民眾久違的站在一起，對團團的離世共同感到深深的悲傷。

大陸醫療團隊抵台探視團團病情。

團團17日晚間突發四次癲癇，醫療照管團隊即時給予抗癲癇藥物緩解症狀。

獸醫為團團注射藥物。

至於台灣回贈大陸的長鬃山羊「喜洋洋」和梅花鹿「繁星」，都已繁衍後代，也已處於老齡階段，當年兩岸互贈的保育類動物，都成功擔任保持民間密切交流的關鍵角色。

如今兩岸關係降至空前冰點，療癒人心的大熊貓團團也離去了，兩岸關係何去何從，充滿不確定感。