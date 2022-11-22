  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
時事要聞
娛樂情報FOCUS政經范局政是有心立會透視鏡雷鳴天下容我世說威少看世界飛常談台灣熱話暢所欲妍論盡中港台葉劉的地球儀全城聚焦點小事大意義政•漫
關鍵字：立法會 選舉 90後 土地發展 中美關係 大灣區 烏克蘭 拜登 新冠肺炎 國安法 大國博弈 共同富裕

22/11/2022

電費調整今揭盅 環團料中電加1成 港燈加3成

#電費 #港燈 #中電 #補貼 #加價
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　【晴報專訊】兩電電費調整今揭盅，消息指行會昨已提前聽取加價安排。環團推測中電及港燈明年加電費逾10%及30%。中電昨率先宣布，明年將撥款2億元推多項社區支援計劃，包括向基層及劏房戶，分別提供一筆過600元及800元燃料費資助，料有15萬戶受惠。基層團體指資助額杯水車薪，擔心加電費令業主借勢提價；亦有食肆指營運成本增，將轉嫁消費者。

　　兩電原定今會見行政會議及特首討論明年電費調整，惟因特首李家超確診，行會今日休會。消息指行會昨午舉行非正式會議，聽取加價安排，因今次加價在利潤管制協議框架內進行，故毋須行會審批，並不影響兩電今午在立法會環境事務委員會交代加幅。委員會主席葛珮帆指，政府通知今日會議將如期舉行。

中電公布補貼 基層戶600元 劏房戶800元

　　中電昨宣布將透過中電社區節能基金撥款2億元，於明年推出多項社區支援計劃，其中1億元用於「中電燃料費資助計劃」，分別向10萬名合資格基層人士，每戶提供一筆過600元補貼，以及向5萬個劏房戶，每戶提供一筆過500元補貼。款項會直接存入受惠人士的電力帳戶及存入劏房戶的銀行戶口。另外撥款500萬元，於明年為經社區夥伴轉介的劏房戶，重鋪電綫、安裝獨立電錶等；並向1萬個過渡性房屋住戶，提供每戶2,000元節能電器資助，涉款2,000萬元。

 

國際燃料價格飊升，明年兩電加電費難以避免。（資料圖片）


　　中電企業發展總裁莊偉茵表示，因俄烏戰事致國際燃料價格飊升，並面臨能源危機，坦言電價無可避免有上調壓力，指今次撥款較去年增1倍，受惠人數亦是去年的3倍，認為可到位地幫助有需要人士。

市民指難省錢 食肆︰或轉嫁消費者

　　翻查資料，中電的燃料調整費由今年1月每度電38.6仙，升至本月的54.8仙，本月平均淨電價升至145.1仙，較今年初高13%。而港燈的燃料調整費，亦由今年1月每度電27.3仙，升至本月的78.8仙，本月平均淨電價升至186.8仙，較今年初增加38%。

 


　　一家三口居於筲箕灣的李小姐（化名），夏季及冬季電費分別為300至2,000元不等，「現時仍開緊冷氣」，認為難以節省開支。在銅鑼灣經營食肆的馮先生亦說，現時每月電費達2.4萬元，較去年增20%，「只能在少客時關掉冷氣和爐具」，他又指今年中已輕微加價5%，若再加電費便需再轉嫁消費者。

 

（資料圖片）


　　世界綠色組織行政總裁余遠騁說，兩電的燃料帳已無法抵銷燃料開支加幅，共需墊支數十億元，導致燃料調整費逐月增加，估計中電及港燈明年電費加幅分別逾10%及30%，未來將有增無減。

中電加碼支援學童 為長者檢查電力裝置

　　中電繼去年推出電子學習支援計劃，今年再加碼向1,600名有需要學生送贈電子學習器材，涉款600萬元，並新增長者家居電力安全計劃，由社區夥伴安排合資格的工程人員，為中電供電範圍內有需要的長者，檢查及維修家居的電力裝置，料有約200個長者家庭受惠，涉額100萬元。

　　至於工商客戶方面，中電會新推出中電節能專業分析計劃，撥款500萬元與大學、研究機構和專業團體合作，為高能源消耗的行業，例如醫院及數據中心等，進行能源分析，提供節能建議，以提高行業的能源效益，減低營運成本。

 

中電企業發展總裁莊偉茵（右）指，中電明年將撥款2億元推多項社區支援計劃，金額倍增。

 

轉載自: 晴報

加息周期唔使急，最緊要定！各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇

我要回應

更多時事要聞文章

你可能感興趣

#電費 #港燈 #中電 #補貼 #加價

更多世事政情文章

放大顯示
吾港吾知

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【「嘉」點獎賞】賞M+草間彌生展覽期間限定CASETiFY手機保護殼

etnet.com.hk