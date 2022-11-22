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22/11/2022

輸入個案614宗創新高 李家超訪泰後確診

#李家超 #肺炎疫情
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　　【晴報專訊】輸入個案攀上疫情以來新高，昨錄得614名旅客感染。特首李家超亦中招，他前晚結束訪泰4日行程後，在機場核酸檢測陽性。特首辦指，李昨午有輕微發熱、喉嚨痛及感疲倦，毋須安排官員署任特首職務，惟行會今日要休會。

　　本港昨呈報7,286宗確診，包括614宗輸入，413人在機場截獲，是「0+3」實施以來最高，但同日近1.7萬人經機場抵港，陽性者佔比僅2.4%。另多11人死亡。

 

本港昨呈報7,286宗確診，包括614宗輸入，413人在機場截獲。（資料圖片）


　　特首辦表示，李家超前晚由曼谷返港後，在機場核酸檢測呈陽性，昨午有輕微發熱，喉嚨有些痛楚，有點疲倦，強調「大致情況可以」，會在家工作，並按需要以視像出席會議，不作署任安排。惟原定由李親身出席的公開活動或改由其他官員代勞，今日行會亦要休會。

特首辦主任及私人秘書須隔離

　　特首辦續指，李家超已打4針，最後1針在9月接種，即「補針」僅3個月便中招，已獲處方口服藥。8名隨員中，特首辦主任葉文娟，及特首私人秘書杜潔麗因長時間「除口罩」開會或近距離共膳，故列作密切接觸者須居家隔離，其餘6人可回辦公室工作，全部人檢測陰性。

 

李家超與丘應樺及葉文娟，曾跟三位駐曼谷經貿辦同事到泰國一間餐廳用早餐。（李家超fb圖片）


　　翻查資料，李家超上周四（17日）率團赴泰出席第29屆亞太經合組織領導人非正式會議，期間與國家主席習近平、國務委員兼外長王毅等人交談和握手。特首辦補充，李在外訪時每日快測均陰性。

　　港大感染及傳染病中心總監何栢良指，一般患者持續快測陰性，即使具傳染性，病毒量亦較低。

　　昨晚返港的商經局局長丘應樺指，他與商貿團約20多名成員均快測陰性，但未提是否須隔離。代表團兼行會成員林健鋒稱，部分外商誤會「0+3」政策是需要隔離檢疫3日，他又促港府考慮允許餐廳設黃碼堂食區，以助業界營商。

　　另港府昨起至12月底將「上門接種」計劃擴展至中西區、東區等7區公共屋邨，逐戶游說年逾7旬長者打針。

 

轉載自: 晴報

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