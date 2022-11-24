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24/11/2022

處於電子消費年代，怎樣教導小朋友應對

#理財 #電子消費 #網上借錢 #信用卡
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  • 李錦

    李錦

    兒童及青少年理財教育推廣基金 聯合創辦人

     

    －香港教育大學博士、兒童及家庭教育碩士，香港大學金融碩士， 墨爾本大學經濟學士

     

    －主講超過200場「親子、理財」講座及研討會

     

    －與中、小學校及社區組織合辦「4S課程」，以非牟利推動理財教育

     

    －著有親子理財暢銷系列《理財錦囊》，《從一元開始》及《從父母開始》

     

    －30年金融經驗，前投資銀行董事、證券策略師

     

    Facebook:https://www.facebook.com/childfinancialeducation

     

    Email:childfinancialeducation@gmail.com

     

    Whatsapp:5233 6418

    親子理財

    本欄隔周四更新

　　生活在鼓勵消費的年代及社會，透過電子消費，很容易便誤墮消費誘惑，以為借錢很容易便先使未來錢，家長應怎樣教導小朋友正確的金錢觀念？

 

　　首先明白過度消費除了指買入過多物品或長時間用不著，變成浪費，另外消費開支高於收入也是指標之一。

 

過度消費帶來的害處

 

　　人人享受購物帶來的滿足和歡樂，但卻是短暫，喜悅很快便消失，我們要明白過度消費帶來長遠的害處：

 

　　（一）長期受到卡數的煎熬，還款期短則五年，長的可超過十年，每個月把辛苦工作賺來大部分的錢還債，當中主要是高利息及手續費。

 

　　（二）生活質素降低，由於要還卡數，收入所餘無幾，所以不少短期想要做的事也不能做到。

 

　　（三）心理質素變差，從被追卡數開始至完成還款，期間所受的惶恐，不安，睡眠差，時刻感覺畀人監視、跟蹤，個人的自尊心極度低，當事人是最清楚和感受到。

 

　　（四）沒有儲蓄，由於大部分的收入用來還債，實際上沒有儲蓄，所以平白浪費我們工作生命的黃金時期，失去了為個人、家庭實現夢想的機會。

 

電子消費和電子借錢的特點

 

　　首先，商人想盡辦法灌輸消費的樂趣 「你想要乜嘢，我很快便送到你手」； Paypal：想買就買（Want it, Get it!），早已植入成人和青少年的心裏。商人捕捉我們的消費心理例如高人一等、享受大於一切、人有我有(群體認同)，帶動我們的消費情緒。

 

（iStock）


　　現在借錢變得很容易，無需現身便可以在網上借錢。金融機構的借貸廣告：申請資格只有二樣：年滿18歲和您是香港或澳門居民/公民，和從前先看還款能力/收入證明，現在已變成不是首要考慮。

 

　　其次，研究顯示（哈佛大學）用信用卡相比用現金，前者往往會花費更多。美國哈佛大學做了一個研究，邀請兩批大學生購買美國職業籃球賽NBA的球票，一批學生使用信用卡，另一批學生只可使用現金。最後發現使用現金的學生bid（提價）到一百元已經停止，但使用信用卡的學生絲毫不察覺bid到八、九百元，比用現金多出八、九倍，不會感到肉痛。

 

　　其他研究也證實，原來使用信用卡或其他電子貨幣支付系統，因為購物與錢的關係消失，會更易「唔覺意使大左」，所以要小心。

 

如何應對

 

　　當我們明白電子消費例如信用卡、扣賬卡等是生活的一部分，不能避免，但是電子消費令購物與金錢的關係失去，令消費預算大失，那麼應如何應對呢？

 

　　先和子女分享消費的實況，了解消費的誘惑。電子消費透過網上/電話，按幾個掣非常方便；加上優惠和現金回贈等的吸引，商人的無孔不入的銷售方法，透過廣告，超市/商場的精心擺設，名人效應等，使我們不經意，在任何時間（開心或不開心）或情況也想起消費。

 

　　調查指出連小學生都能夠分辨需要和想要，但點解我們還是會買過多的東西？因為是感性消費，不是理性的。我們以為買東西帶來開心，填補空虛，事實是不能夠的，反而導致病態，購物過度變成浪費和借貸度日。

 

　　最後我們都知道簽了的卡數遲早要還，所以建議盡快還款，不要以為錢放在自己身邊較好，等到最後到期日才交卡數的習慣，甚至以為長命債長命還，如果一次遲交只還min pay (最低還款額），缺口便打開，後患無窮。

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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