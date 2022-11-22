【FOCUS】內地本土病例逼新高　「重開」進程還看兩大防線

精準，精準，精準。自國務院11日發布「優化防疫20條」，內地單日新增本土新冠病例過去8日連續突破兩萬例，周一（21日）更錄27899宗，直逼4月13日29317宗的大流行以來紀錄。邁向「重開」甫一上路就遭遇荊棘密布，如何應對？

強調「三快」和三個「分級分類」

上半年西安、上海，下半年廣州、北京。4個千萬級人口中心城市，同處確診急升的風眼，但前兩者全面封城，後兩者「區自為戰」，顯示儘管動態清零總方針未變，但實際舉措正嘗試更科學、精準。

不過，一邊是本土病例快速飆升，京畿重地北京疾呼「面臨疫情發生以來最複雜、最嚴峻防控形勢」；另一邊是野村製作的「中國Covid封鎖指數（CLI）」顯示，封鎖地區佔GDP總量比例從上周的15.6%升至19.9%，或顯示「疫情要防住、經濟要穩住、發展要安全」挑戰重重、充滿陣痛。

怎麼辦？除了疫情之初以來一直堅持的「早發現、早報告、早隔離、早治療」，國務院聯防聯控機制綜合組近日多次強調「快判定、快檢測、快管控」，以及檢測範圍、風控區域、診療方案「分級分類」。

推進醫療資源儲備和更新疫苗方案

怎麼理解「三快」和三個「分級分類」？看看北京市官方對本輪疫情主要毒株Omicron BF.7的描述 — — 傳播速度快、隱匿性強，病毒傳代時間平均約2天，而人民日報旗下《健康時報》強調，10月下旬以來各地近4萬感染者中，只有5例重症，或意味未來大方向勢走向減封控、少封控、零封控。

在此之前，推進醫療資源儲備和更新疫苗接種方案，將是面對疫情「常態化」的兩大關鍵防線。對於前者，國家衛健委明確，定點醫院需根據當地人口規模，配足配齊救治床位，且ICU床位要達總數的10%。據最新數據，內地每10萬人的重症醫療床位僅3.6張，遠低於美國的25.8張及新加坡的11.4張。對於後者，國家疾控局最新稱，新冠疫苗選擇需綜合考慮安全性、有效性、可及性以及可負擔性等因素，相關部門正在製定加快推進接種的方案，確定後會及時發布。

鑑於上述兩大防線未見牢固，重開進程或隨時緩慢、曲折過市場預期，而當局繼房地產融資政策突然大幅鬆綁後，直接向家庭部門提供財政支持的誘因亦正愈來愈大。