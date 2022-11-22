香港青年勞動力大減？增強年輕人多元智能，關注他們精神健康，才能為未來打拼！

國家主席習近平於今年七一回歸致辭時，提及「青年興，則香港興」，強調關愛青年人的重要性，並要引領他們投身建設美好香港的行列。為回應習主席對香港青年的關愛和厚望，港府正積極制訂整體的青年政策和青年發展藍圖，幫助年輕人謀求理想的前景。

可是，最近有媒體報導，本港青年勞動力大減，不禁令人憂慮。據統計處9月公布的資料，今年首6個月全港人口減少1.9%，其中20至24歲勞動人口下降幅度顯著，高達23.4%，而25至29歲者也減少8.6%，意即於半年內，減少了8萬多青壯勞動力。

青年勞動人口減少，雖然在短時期未必會動搖香港的金融中心地位，但在商業、服務和金融等各範疇上，長遠肯定令人手更短缺，甚至可能出現「斷層」問題。團結香港基金最近引述一份調查指出，逾五成受訪企業表示人才短缺為升級轉型的最大掣肘，反映人才技能與業界需求脫節的隱憂。

尤其是港府近年積極推動創科，而要把創科發展成舉足輕重的產業，如金融、物流般僱用數以十萬計的人，估計要花上10年計的時間。年輕人不單是重要的人力資源，更是社會的一分子。所以，我希望未來的青年政策除要正視青年所需，還需要固本培元，一方面增強年輕人的多元智能，另一方面重視他們的精神健康。

《I Swim》劇照

近幾十年來，科技發展迅速，深入影響日常生活各種細節，加上全球智能裝置收集到的數據正爆發式增長，當中數據有八成與地點相關。因此，增強學生多元智能時，特別要加強學生的數據敏感度和地理認知，以助應對日新月異的時代。

今年9月初教育局公布的《小學教育課程指引》，增加學校的彈性課時，其中用途之一是跨課程學習和強化STEAM（科學、科技、工程、藝術、數學）。如當局強化STEAM教育的政策中，能考慮把高效的空間數據分析工具「地理資訊系統」（GIS）納入常規課程，全面增強學生的解難能力和建立正確的世界觀，我相信年輕人必能學以致用，謀取更優質的就業機會，進而回饋社會。

此外，年青一代相繼經歷社會運動，以及逾兩年半的疫情，難免對人生及前路感覺迷惘，易生負面情緒。港大賽馬會防止自殺研究中心估算，15歲以下的自殺率從2019年的每10萬人中有0.7人，到2020年的1.3人 ，上升至2021年1.7人的歷史新高。兩年來自殺率倍增，年青人的精神健康，相當值得關注。

在疫情之下，學生經常要進行電子學習，電子學習雖然有多種好處，例如高成本效益、減少舟車勞頓等，但人際互動有不可取代的價值，特別是提升低年級學生的抗逆能力。我認同港大葉兆輝教授等學者的提醒，政府要避免停止面授課堂，讓學童盡量過正常的學校生活和建立社交系統，有助減輕學業和精神壓力。

青年人是我們未來的棟樑，我們必須加以關愛與栽培，我希望政府能制定一個高瞻遠矚的青年發展藍圖，真切考慮到年青人的感受和需要，讓他們為自己和香港的未來努力打拼。