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22/11/2022

旅遊行李Checklist｜出發前必睇！手提行李必備哪些用品？寄艙行李可按這3大類別執？一文睇清執喼清單！

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Text: Christy Yiu

　　終於有得去旅行！去旅行除了買機票、book酒店，最重要的必定是執行李環節，執漏行李或又是執得太多行李也會影響行程，每次都叫人十分苦惱！幾年無去旅行，相信大家的行李checklist早已變成陳年舊物，這次編輯部為大家準備好最新最齊的旅行清單，跟住來執行李就絕對無問題！

 

（圖片來源：unsplash）

 

【行李清單2022】1. 手提行李

 

　　相信執手提行李也難不到大家！大家只需把貴重物品、出入境文件、身份證明文件以及在飛機上會用到的必需品放進手提行李內即可。提提大家，別忘了隨身攜帶消毒及衛生用品！不過同時也要留意，所有手提行李內的液體必需為100ml以下，並放於可重新密封的透明膠袋內。

 

□ 證件（身分證、護照、簽證、國際駕駛執照等）

□ 銀包（當地貨幣、港幣、已開通海外提款功能的提款卡、信用卡）

□ 防疫用品（口罩、酒精搓手液、消毒噴霧等）

□ 登機證（列印本／電子版本）

□ 旅遊保險單

□ 住宿、交通、當地活動預約證明（列印本／電子版本）

□ 手提電話

□ 當地SIM卡、SIM卡針或萬字夾

□ 筆

□ 充電線

□ 行動電源

□ 耳機

□ 相機（包括記憶卡和後備電）

□ 雨傘

□ 手提電腦、平板電腦、電子書閱讀器（如有）

□ 護手霜

□ 潤唇膏

□ 外套（如適用）

□ 眼罩／頸枕／耳塞（如乘搭長途機）

□ 牙膏、牙刷（如乘搭長途機）

□ 家中鎖匙

 

【行李清單2022】2. 寄艙行李

 

　　每次執寄艙行李都叫人相當頭痕，其實寄艙行李主要可分成3大類，分別是衣物、日用品和雜物。提提大家，含鋰電池的電子用品並不能以寄艙形式託運，大家記得先看清楚航空公司指引啊！

 

基本衣物類

 

□ 外出衣物

□ 睡衣

□ 內衣

□ 襪

□ 拖鞋

□ 外套

 

夏季衣物類

 

□ 泳衣

□ 泳鏡

□ 泳帽

□ 太陽眼鏡

□ 防曬帽

 

冬季衣物類

 

□ 保暖內衣

□ 羽絨

□ 冷帽

□ 厚外套

□ 厚頸巾

□ 耳罩

□ 太陽眼鏡

□ 手套

 

下頁睇寄艙行李日用品+雜物類！

 

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