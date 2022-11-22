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22/11/2022

廿四節氣小雪到了，天氣仍溫暖！何年何月？甚麼季節？分不清！今期素食譜：香滑粟米濃湯

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  • 李美怡 Cathy Lee

    李美怡 Cathy Lee

    喜歡一切有滋味的事物，藝術嘗新者，廚藝創新人。天生不是走肉（吃素）的，不過多年前意念萌生，把所有肉類連海鮮也戒掉，為的不過是體驗人生的真滋味。走肉不光是飲食方式，亦是生活態度。但願大家愛自己、身邊的人事與動物，更學懂惜食。
    著有《走肉朋友》、《走肉家人》素食食譜書。2019年3月，在台灣推出首本料理文學《走肉之味》，談走肉的初心體驗。同年，另有記錄台北漫吃小故事的《走肉尋味》和素食食譜書《走肉情人》。

    走肉廚房

    本欄逢周二更新

　　早上的天氣有點涼，每天早上起床要掙扎的，不只是上班的時間，還有穿著。「今天要穿甚麼呀？要多穿一件薄外套？要披一條圍巾嗎？」 擦一下眼睛，看看手機，滑一下一日間的氣溫，早上偏清爽，中午出大太陽，氣溫衝上28度，傍晚又回到稍稍清涼。這段日子，沒想到「穿著」竟然成每天早上苦惱的事。

 

　　來到十一月的第四個禮拜，來到二十四節氣中的「小雪」，莫論飄雪，就連冬冷的感覺，秋意也沒有半點。氣溫徘徊20至28度的日子，有種回去初春的感覺。混亂的氣候，原來九月份開花的水黃皮樹，來到十月底，十一月被才陸陸續續盛放著一顆一顆紫色的小花辦，教人分不清現在何年何月何季節。

 

　　下班的時候，走在街道上，迎來一陣清涼的微風。也許整天待在辦公室裡，也許坐著太久了吧？！穿著薄薄的外套，竟然稍稍感到一絲的涼意，「天氣將會變冷了嗎？」 然後下意識滑一下手機，顯示…… 冬天還沒有要到來，明天天氣依舊的溫暖。

 

　　路過速食店，上班族的食堂，在微風吹拂底下，突然想起了一碗濃湯。速食店的濃湯選擇不多，常見的有玉米濃湯，也有些是蘑菇濃湯的。大概一茶杯的分量，分量剛剛好，簡簡單單，可口美味，正好解掉油膩的炸薯條和漢堡，也適時地慰撫了工作天後疲憊的身心。

 

下一頁即睇素食譜：「香滑粟米（玉米）濃湯」點整

 

 

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