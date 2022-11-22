  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
吃喝玩樂
玩樂 What’s On
我家私房菜Foodie What’s OnShopping What’s On料理NatFix鬆一鬆陳世味道手機情報站著數速遞足球俱樂部鹹蝦燦假日煮場吾港吾知尋‧情‧味肥碌大食遊主場·日本
關鍵字：食譜 美食地圖 試食報告 甜品 米芝蓮 週末好去處 小食 消委會 家電 打卡熱點 輕旅行 本地遊 著數優惠 新餐廳 名店

22/11/2022

郊遊好去處 | 明天預約！免費！粉嶺哥爾夫球場歷史生態遊月底登場！專人導賞睇非洲盾臂龜／極度瀕危植物／百年古樹／三級歷史建築！（附報名方法）

#舊球場 #蝴蝶園 #中國水松 #粉嶺球場歷史生態遊 #非洲盾臂龜 #香港哥爾夫球 #周末好去處 #三級歷史建築 #粉嶺哥爾夫球場歷 #吃喝玩樂 #粉嶺球場 #法定古蹟 #親子遊 #粉嶺好去處 #生態遊 #歷史建築 #舊球場小食亭
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章
Text: Christy Yiu

　　周末逛厭了商場，又不想行山？編輯又有好推介！香港哥爾夫球會將於11月尾起舉辦「粉嶺球場歷史生態遊」，帶大家欣賞粉嶺球場內的獨特生態環境及歷史建築，費用全免！即睇活動詳情和預約方法！

 

　　「粉嶺球場歷史生態遊」將於逢星期二和星期日下午舉行，歷史生態遊的景點主要位於舊球場，當中包括非常稀有及珍貴的古樹如中國水松、蝴蝶園，以及已列為法定古蹟的三級歷史建築：舊球場小食亭。有興趣的大家必須網上預約，首團將於11月29日舉行，並於11月23日開始接受報名，活動初期費用全免！

 

（圖片來源：香港哥爾夫球會）

 

「粉嶺球場歷史生態遊」景點介紹

 

　　蝴蝶園：園內種植了大量原生和蜜源植物，以鼓勵不同蝴蝶種類繁衍生息。香港約有240種蝴蝶品種，當中接近一半的品種曾在球場出現，包括瀕危及受香港法例保護的金裳鳳蝶及裳鳳蝶！

 

　　百年古樹群：粉嶺球場是許多古樹的家園，當中部份樹齡已超過100歲，包括位於舊球場内的樟樹及細葉榕等。

 

百年古樹群

（圖片來源：香港哥爾夫球會）

 

　　非洲盾臂龜區：球會收養了3隻非洲盾臂龜，為其提供特別設計的家園，並由專人悉心照顧。

 

非洲盾臂龜

（圖片來源：香港哥爾夫球會）

 

　　中國野生水松林：根據國際自然保護聯盟，水松樹被列爲極度瀕危之植物物種，在世上僅餘250棵，其中38棵位於粉嶺舊球場。舊球場上的水松樹比球會更早紮根於粉嶺，樹齡已經超過220年！

 

　　小食亭：建於1916年，為3級歷史建築，採用了中國古代皇家建築常用的廡殿頂設計，屋脊上的瓷製裝飾極為罕見。

 

小食亭

（圖片來源：香港哥爾夫球會）

 

　　鄉村歷史古墳：舊球場內有不少屬於新界原居民五大氏族的祖先墳墓，其中一個建於明末清初時期，為鄧氏祖墳，超過460年歷史。

 

費用：免費（推廣期內豁免港幣$50活動費用）

活動時間：1小時30分鐘

每團人數：20人（年齡必須年滿18歲或以上，同時可登記最多3位陪同人士；每名香港市民只可於3個月內參加活動一次）

語言：廣東話

報名方法：按此

 

加息周期唔使急，最緊要定！各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇

我要回應

更多玩樂 What’s On文章

你可能感興趣

#舊球場 #蝴蝶園 #中國水松 #粉嶺球場歷史生態遊 #非洲盾臂龜 #香港哥爾夫球 #周末好去處 #三級歷史建築 #粉嶺哥爾夫球場歷 #吃喝玩樂 #粉嶺球場 #法定古蹟 #親子遊 #粉嶺好去處 #生態遊 #歷史建築 #舊球場小食亭

更多吃喝玩樂文章

放大顯示
吾港吾知

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【「嘉」點獎賞】賞M+草間彌生展覽期間限定CASETiFY手機保護殼

etnet.com.hk