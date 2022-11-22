郊遊好去處 | 明天預約！免費！粉嶺哥爾夫球場歷史生態遊月底登場！專人導賞睇非洲盾臂龜／極度瀕危植物／百年古樹／三級歷史建築！（附報名方法）

周末逛厭了商場，又不想行山？編輯又有好推介！香港哥爾夫球會將於11月尾起舉辦「粉嶺球場歷史生態遊」，帶大家欣賞粉嶺球場內的獨特生態環境及歷史建築，費用全免！即睇活動詳情和預約方法！

「粉嶺球場歷史生態遊」將於逢星期二和星期日下午舉行，歷史生態遊的景點主要位於舊球場，當中包括非常稀有及珍貴的古樹如中國水松、蝴蝶園，以及已列為法定古蹟的三級歷史建築：舊球場小食亭。有興趣的大家必須網上預約，首團將於11月29日舉行，並於11月23日開始接受報名，活動初期費用全免！

（圖片來源：香港哥爾夫球會）

「粉嶺球場歷史生態遊」景點介紹

蝴蝶園：園內種植了大量原生和蜜源植物，以鼓勵不同蝴蝶種類繁衍生息。香港約有240種蝴蝶品種，當中接近一半的品種曾在球場出現，包括瀕危及受香港法例保護的金裳鳳蝶及裳鳳蝶！

百年古樹群：粉嶺球場是許多古樹的家園，當中部份樹齡已超過100歲，包括位於舊球場内的樟樹及細葉榕等。

百年古樹群

（圖片來源：香港哥爾夫球會）

非洲盾臂龜區：球會收養了3隻非洲盾臂龜，為其提供特別設計的家園，並由專人悉心照顧。

非洲盾臂龜

（圖片來源：香港哥爾夫球會）

中國野生水松林：根據國際自然保護聯盟，水松樹被列爲極度瀕危之植物物種，在世上僅餘250棵，其中38棵位於粉嶺舊球場。舊球場上的水松樹比球會更早紮根於粉嶺，樹齡已經超過220年！

小食亭：建於1916年，為3級歷史建築，採用了中國古代皇家建築常用的廡殿頂設計，屋脊上的瓷製裝飾極為罕見。

小食亭

（圖片來源：香港哥爾夫球會）

鄉村歷史古墳：舊球場內有不少屬於新界原居民五大氏族的祖先墳墓，其中一個建於明末清初時期，為鄧氏祖墳，超過460年歷史。

費用：免費（推廣期內豁免港幣$50活動費用）

活動時間：1小時30分鐘

每團人數：20人（年齡必須年滿18歲或以上，同時可登記最多3位陪同人士；每名香港市民只可於3個月內參加活動一次）

語言：廣東話

報名方法：按此