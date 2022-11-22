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22/11/2022

聖誕好去處｜中環The Grounds戶外戲院推12月限定聖誕電影！入場睇戲免費送熱葡萄酒+聖誕餡餅（附購票連結）

#中環 #週末好去處 #打卡熱點 #好去處 #電影 #摩天輪 #戶外戲院 #聖誕餡餅 #The Grounds #聖誕
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Text: Louise Yuen

　　位於中環 AIA Vitality 公園的戶外戲院 The Grounds 剛在 10 月回歸，在摩天輪下睇戲嘆酒，本來已經好不浪漫，日前官方還預告，戶外戲院將於 12 月加碼放映多部聖誕電影，兼免費送熱葡萄酒和聖誕餡餅，周圍充滿節日氣氛，今年聖誕節又怎會沒節目？

 

　　戶外戲院 The Grounds 最近在官網更新聖誕片單，由 12 月 5 日起將放映連串聖誕電影，包括《寶貝智多星》、《北極快車》、《布公仔聖誕頌》、《亞瑟少爺救聖誕》、《精靈總動員》等，當中不缺節日必看的經典電影如《真的戀愛了》（Love Actually）和《緣份精華遊》。場內還免費供應熱葡萄酒及傳統聖誕百果餡餅，加上本地合唱團聖誕表演，超有氣氛！

 

戶外戲院 The Grounds 將於 12 月 5 日起放映多部經典節日電影。

 

　　The Grounds 分別提供 3 款門票選擇，包括私人花園「Classic Pods」、提供  B-Project 的沙發型座椅的全新「Prime Pods」及只有 5 組限量的「Luxe Pods」，4 張門票價錢由 $800 至 $3,200 不等。

 

The Grounds

開放日期︰2022 年 10 月 13 日起

地址︰中環民光街 33 號香港摩天輪 AIA Vitality 公園

開放時間：星期一至五 5pm-10pm；星期六、日 12pm-5pm及 6pm-11pm

網址︰www.thegroundshk.com/

開賣日期︰11 月 22 日（Visa 持卡人優先購票日）或 11 月 24 日（公開發售日）

門票www.zicket.co/organisers/the-grounds

 

 

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