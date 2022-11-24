【etnet Chill賞你】Mira Place Let's Gala This Christmas聖誕禮品

話咁快就已經準備踏入12月喇，小編都感到天氣越來越清涼~咁亦都表示聖誕節將近！

講起先發現，其實聖誕氣氛都開始濃烈，包括間唔中都會去尖沙咀行下嘅Mira Place~

原來即日起至2023年1月1日期間，Mira Place會舉行「Let's Gala This Christmas」大型聖誕慶祝活動，有7.5米高嘅金光奪目聖誕樹塔同華麗吊燈裝飾俾大家打卡，仲可以置身喺閃爍金漾鏡屋、星光大道紅地毯，成為散發無盡光芒嘅派對焦點！而家參加我哋etnet Chill嘅遊戲，仲有機會可以攞到Mira Place嘅豐富聖誕禮品！快啲睇下面詳情玩遊戲，跟住去Mira Place影靚相攞禮品喇！獎品數量有限，先到先得！

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問題：最深刻嘅聖誕係點過？

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遊戲玩法：

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3. 回答問題及填妥個人資料：http://bit.ly/3Xs1F3w

獎品：1) 意大利 Pitars Millesimato 氣泡酒 Extra Dry DOC乙支 750ml (共5份)

或2) DermaElements 膠原蛋白原液 (5ml) 及 HK$100現金券 (共15份)

獎品將由Mira Place送出 (名額共20個)

活動截止日期：2022年11月30日 (截至晚上11:59)

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活動條款及細則:

1. 活動將於2022年11月24日至11月30日晚上11時59分截止，逾期參加將被取消參加資格。活動中有關之時間皆以經濟通有限公司所用的時間為準。



2. 參加者於參加活動之同時，代表其同意並接受此等條款及細則。



3. 每人只可以參加活動一次，參加者若重複參加或以空號、假賬戶或修改電腦程式的方式參加此活動，經濟通有限公司將有權取消其參加資格。



4. 參加者需按照上述遊戲玩法參加及回答問題，寫得最好的20名參加者將獲得意大利Pitars Millesimato氣泡酒Extra Dry DOC 750ml (共5份) 或DermaElements膠原蛋白原液 (5ml) 及 HK$100現金券(名額共20個) 。



5. 得獎者名單將於etnet會員專區內公布。



6. 每項活動的獎品換領期將因應獎品性質而有所不同，本公司不會另作通知。



7. 若所提供之資料有錯漏或不正確，以致本公司未能通知領獎，或參加者錯過換領時間，本公司概不負責，亦不會補發獎賞。



8. 獎品不可轉換或兌換現金，經濟通有限公司亦不會承擔與獎品相關的質量問題及法律責任。



9. 得獎者獲得領獎通知後，須於尖沙咀Mira Place領獎，經濟通有限公司不負責獎品派發。



10. 香港經濟日報集團員工及家屬不可參與是次活動，以示公允。



11. 經濟通保留更改上述活動之條款及細則的權利，如有任何爭議，本公司保留最終決定權。



如對本推廣活動有任何查詢，歡迎電郵至 mkt@etnet.com.hk。