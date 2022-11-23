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23/11/2022

電費按年激增 中電加19.8%港燈加45.6% 3口家每月多付約77及170元

#電費 #加價
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　　【晴報專訊】國際燃料價格急漲，中電及港燈宣布明年元旦加電費，按年分別累加19.8%及45.6%，為近十年最大升幅。若以3人家庭每月用電量275度計，每月分別需多付約77元及170元。餐飲業稱電力成本增，將轉嫁市民，明年勢加價逾10%。政府指已要求兩電降低加幅，兩電同意動用電費穩定基金及承擔巨額燃料帳負結餘。環團指，政府需引入多區域性能源，包括再生能源，以減低電價。

 

中電(林宇翔攝)、港燈

 

　　兩電昨日到立法會交代明年1月1日的電費調整，其中中電將連續3年凍結基本電價，燃料費則由本月每度電54.8仙，增至明年1月的62仙，扣除特別回扣後，平均淨電價增至154.4仙，增加6.4%；按年累計升幅19.8%。

 

國際燃料價格急升，本港電價也錄得近十年最大升幅。

 

連同食材等成本增 食肆料明年加價1成

 

　　港燈方面，計及資本開支及營運成本等因素，明年1月的基本電價由目前每度電109仙，增至114.5仙，燃料費由目前每度電78.8仙，增至82.5仙，令平均淨電價由本月每度電186.8仙，升至明年1月的197仙，升幅為5.5%；連同今年累計燃料費38.1%升幅，平均淨電價按年飈升45.6%，其中90%為燃料費上升引起。

 

　　元旦起，以3人家庭、每月用電量275度計算，中電及港燈用戶，按年需多付約77元及170元。一家4口住大圍的王小姐，每期電費月結單逾2,000元，她指因家有寵物及天氣未轉涼，需長期開冷氣，故未能節省電費開支。

 

　　香港餐飲聯業協會會長黃家和指，環球通脹及疫情下，致食材、人工等成本上升，連同電費飈升，料明年餐飲業會加價逾10%。葵涌劏房居民大聯盟成員吳堃廉料業主將借勢加電費，現時劏房戶水電費佔入息5至7%，促政府設能源貧窮綫，一旦觸及10%即推補助。

 

燃料帳巨額負結餘 市民欠兩電40億元

 

　　中電總裁蔣東強稱，自去年1月起，國際燃料價格灼飊升，全球多國住宅客戶電費上漲，新加坡、東京及倫敦店家至今錄得43%至102%升幅。中電已擴大燃料帳的負結餘，截至今年12月底，錄得負37億元赤字，為歷來最大。他說，中電明年將續推特別回扣，住宅及非住宅用戶每期帳單，用電量不多於600度及500度電，可獲每度電9.3仙回扣。

 

　　港燈執行董事陳來順稱，過去2年國際燃料價格上升1至5倍不等，為減輕市民負擔，將動用9,500萬元紓困，包括當月用電量少於300度，可獲每度電9.5仙補貼，料20多萬戶受惠，佔住宅用戶逾45%。

 

　　環境及生態局長謝展寰稱，政府收到兩電建議加幅後，已要求降低加幅，並考慮不要賺盡《利潤管制協議》訂立的8%准許回報，但兩電只同意動用電費穩定基金、承擔燃料帳巨額負結餘，及續推回扣及補助。截至今年6月，中電燃料帳負27億元、港燈則負13億元，意味市民仍欠兩電40億元。

 

　　目前電費由基本電費及燃料價條款收費組成，前者涉營運開支、基本燃料成本及利潤，後者實報實銷，由用戶支付。據機制，兩電可賺盡8%回報。世界綠色組織行政總裁余遠騁指國際燃料價格短期難回調，長遠應從節能入手，考慮引入多區域性能源包括再生能源。

 

 

轉載自: 晴報

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