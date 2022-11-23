  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
時事要聞
娛樂情報FOCUS政經范局政是有心立會透視鏡雷鳴天下容我世說威少看世界飛常談台灣熱話暢所欲妍論盡中港台葉劉的地球儀全城聚焦點小事大意義政•漫
關鍵字：立法會 選舉 90後 土地發展 中美關係 大灣區 烏克蘭 拜登 新冠肺炎 國安法 大國博弈 共同富裕

23/11/2022

港鐵國產列車 周日觀塘線首載客

#港鐵 #國產列車 #觀塘線
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　【晴報專訊】港鐵市區線英製M Train服務港人逾40年，港鐵早在2015年購入國產列車（Q Train）取代。港鐵昨宣布首架Q Train會在於周日（27日）於觀塘線登場，車廂設施有提升並加強智慧管理，方便平日保養及應付突發事件。另外，荃灣線最快可望2025年轉用新訊號系統，料4條市區線會在2028至29年全面轉用新車及新系統。

 

國產列車Q Train

 

減座位加闊門邊企位

 

　　國產列車Q Train由內地青島四方製造，港鐵香港客運服務總監楊美珍稱，93列新車耗資約60億元，是歷來最大的資產更新，車廂設施有不少提升，包括減少部分座位以加闊門邊企位，冀令上落更順暢，另扶手位置亦重新布置，設在靠近車廂中間位置，鼓勵乘客行入內。（其他改動見表）

 

　　觀塘線由周日開始陸續轉用新車，料明年全數轉用13列新車，之後到港島線、荃灣線及將軍澳線換車，料最後一列新車會在2027年抵港，換車計劃會在2028至29年完成。楊強調新車已通過嚴格測試及政府認可，車上亦會加設智能伺服器實時監察關鍵設備，可配合大數據分析作預防性維修。

 

　　對本月油麻地站意外有乘客錯誤打開緊急逃生斜道逃生，楊再就事件致歉，她指新車斜道會設獨立傳感器，只要打開就會通知控制中心，加強事故監察及應變。

 

荃灣線最快2025年 用新訊號系統

 

　　另市區綫正更換訊號系統，港鐵早前承認更換軟件部分需時更長。港鐵車務總監李家潤稱，新車會先用現有系統，班次及載客量足以應付目前客量，未來只需稍為調整即可轉用新系統；軟件技術方案經修訂後，可更確定施工期，料荃灣線會在2025至26年改用新系統，料2028至29年完成4線更換，屆時可滿足2031年後的客量增長。

 

轉載自: 晴報

加息周期唔使急，最緊要定！各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇

我要回應

更多時事要聞文章

你可能感興趣

#港鐵 #國產列車 #觀塘線

更多世事政情文章

放大顯示
吾港吾知

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【「嘉」點獎賞】賞M+草間彌生展覽期間限定CASETiFY手機保護殼

etnet.com.hk