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23/11/2022

劉愷威認戀內地女星李曉峰 劉丹讚學歷高又靚女

#劉愷威 #李曉峰 #劉丹
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　　【晴報專訊】劉愷威日前認戀內地女星李曉峰，其父親劉丹（丹爺）昨日出席《愛‧回家之開心速遞》活動時，大讚女方學歷高又靚女，又大爆兒子明年一月帶女友回港見家長。

 

丹爺對未來新抱大感滿意。

 

　　現年48歲的劉愷威與楊冪離婚四年，近日他大方認戀40歲內地女星李曉峰，前日被影到拖手出埠。昨日劉丹、湯盈盈及蘇韻姿（Andrea）等出席《愛‧回家之開心速遞》活動，丹爺全程心情大好。

 

　　丹爺受訪時一直笑意盈盈，他笑指這幾天不時有朋友問他為何笑個不停，他直認跟兒子劉愷威有新戀情有關，「阿仔本身好口密，佢前幾日打電話返嚟親口認咗，仲send咗（李曉峰）張相畀我睇，好靚女，聽阿仔講學歷幾高，最緊要人品好，聽佢講好夾，我同太太都好安慰，總之阿仔滿意我就滿意。（阿仔幾時返？）應該一月會返，未知係咪兩個一齊，因為過年都多嘢做。（孫女「小糯米」知道未？）仲未知，等佢爸爸返嚟同佢講，依家講佢都唔明白。」

 

前日劉愷威和李曉峰拖手現身北京機場。（網上截圖）

 

李曉峰曾在電影《花椒之味》與鄭秀文合作。（微博圖片）

 

小糯米未知爸爸新戀情

 

　　另外，提到黎彼得為ViuTV拍劇，並揚言不會再拍無綫劇，以致《愛》劇中「大四喜」未能齊人，丹爺無奈表示︰「係可惜嘅，都無辦法，呢啲係高層決定。」此外，《愛》劇在台慶頒獎禮獲14項提名，眾演員歡喜若狂，蘇韻姿和焦浩軒獲提名「飛躍進步男、女藝員」，焦浩軒坦言對得獎信心不大，但會投Andrea一票。

轉載自: 晴報

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