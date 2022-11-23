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23/11/2022

油價

#油價
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　　油價前晚經歷了大跌大升，跌的原因是《華爾街日報》報道有知情人士謂沙特會增產，油價便一跌6%。但跟著沙特官方否認，油價又彈升了，而且還彈過頭（圖一）。

 

　
　　財經傳媒不時會被放風，這個風可能是真，也可能是假。一般而言，老練的傳媒，會十分謹慎，會聽其言，再觀其行(即事件會否真的發生)。經過相互觀察，知道不會被人利用了，以後才會建立起這條「放風」渠道。

 


　　《華爾街日報》是有分量傳媒，是會有不少人利用它，或借用它去傳出真的或假的消息。這裏先講個真事。

 

　
　　二十多年前，有家電腦零件公司，某日請齊全港分析員去工廠參觀，並展示與IBM簽署的一大疊訂貨合同。合同字密麻麻，哪有人會細看，只要看見有IBM的Logo在合同上就是真了。

 


　　參觀完畢，公司主事人請大家到會議室用茶點，獨有一位分析員話要上洗手間，溜開了。但他不是去廁所，而是找位Line長問:「你在此任職多久？」回答:「昨天才上班。」再問:「之後呢？」「不知啊，只上這兩天班。」

 

　
　　翌日全部分析員都推介買此股，因有IBM的大單，惟獨那位「借尿遁」的分析員建議沽。數月之後，此廠破產，IBM的定單是真的，但合同內有句:「IBM可以隨時取消定單而不用賠償。」


　　是甚麼耍了陰招？

　
　　有關公司肯定耍了一眾分析員，除了那一位「借尿遁」的。分析員又要不要負責任？各位認為如何？

　
　　凡涉金錢的，就必有魔鬼，聽者、見者小心。

　
　　華爾街這個油增產消息是真還是假？由於沙特官方否認了，故目前看見假的。但市場上有人存疑沙特官方是否又講了真話（圖二）？似乎市場仍認為油組國是有意增產的。

 

　


　　這個增產消息，亦有一個讓市場認為可信的背景消息，就是美國高等法院認為沙特皇室有刑責豁免權，可免為數年前的沙特記者被殺被追究。所以沙特就投桃報李，增產以助美國度過貴能源危機。這些都是估，要待日後印證。

　
　　高盛對油價後市看法是仍要跌，直到中國復常，咁就升，他們用的詞是:Even More Upside。

　

（shutterstock）

　
油價明年3月見真章

　
　　高盛認為如歐美真對俄油售價定上限，而俄又真不售油予支持上限俄油價的國家的話，油價是可以升逾300美元/桶。

　
　　有一樣肯定的是，石油開採在當前不明朗的需求及較高息的情況下，新油井的開發是減了。長遠言，石油供應必少，油價將高，但短線又如何？

　
　　(1)近數年，每逢感恩節(Thanksgiving)油價多走低（圖三），故近日油價走低是承傳統。

 

　
　　(2)大量石油堵塞在石油出口港待運出（圖四），出口多，油價會下。

 

　
　　(3)俄油在歐美12月制裁前大量裝船付運（圖五），稍後石油抵港會多，市場價會下。

 

　
　　(4)不少走私油船近來運費上升（圖六），同樣稍後抵港石油會多，市場價會下。

 

　
　　(5)然全球的石油儲量卻下跌（圖七），反映回補石油儲量會對長遠油價有支持。

 

　
　　(6)油組國確在減產中（圖八）。

 

　
　　高盛將以上及其他各種因素組合起來，結論一個:油價於2023年升至110美元/桶。前提是:油組國減產，而環球經濟仍活躍。

　
　　明年3月油價應見真章。不跌，通脹仍升；跌，經濟衰退。點好呢？

　
(投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。)

 

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