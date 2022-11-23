跨境企業訂單低迷？短片營銷將成為新趨勢！4大營銷心法贏盡流量爭奪戰

短片逐漸成為了跨境電商的新趨勢。據2022年第一季統計，TikTok全球每月活躍用戶已達到16億，而用戶每天都會花費將近一個小時在TikTok上。

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對於外貿行業來說，這個信號非常明顯，短片將會成為流量爭奪的新賽道，16億的單月活躍用戶更意味著這是一個龐大的流量池。短片、直播電商的紅利逐漸顯現，這一新方式為困境中的賣家找到了與消費者構建親密關系的機會，吸引不少賣家開始佈局短片電商賽道，以增加公司收入。



1. 多平台佈局短片，快速變現

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直播新業務的心得：短片內容需要多平台佈局，主力做一個平台，再將內容同步到其他平台，在實現內容最大曝光量的同時，快速變現。



在短片領域中，除了領頭的TikTok之外，Facebook，Instagram，Youtube等各大社交媒體皆有短片功能，因此外貿企業要懂得多渠道佈局。同時，由於不同渠道特性相異，企業要針對不同平台微調內容與運營方式，同時要根據渠道特性採用差異化運營方法，這樣將更容易拉攏渠道用戶，建立品牌聯系。



2. 掌握核心玩法：地域、時間和情感

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TikTok、Instagram、Facebook等短片社交平台興起，在跨境電商的賽道上也被賦予了更多可能，短片、直播電商為跨境賣家提供了一種全新的銷售模式。當然，想要通過短片獲得良好的銷售效果，賣家首先需要摸索出跨境帶貨短片的玩法。



跨境短片最核心的玩法就是三維原則：地域、時間和情感。地域是指要符合本地用戶的喜好，避免禁忌，能引起共鳴。時間是指通過控制時間與用戶心理的變化，將用戶一步一步引入到想要的結果中。情感是指考慮用戶想在這個平台看甚麼做甚麼，內容與用戶的心理預期需要匹配。

跨境帶貨短片並不是發出去就大功告成，可以通過一些「投流手段」增加片的曝光度：通過投放廣告的形式來獲得廣告流量。同時需要時刻關注用戶對片的評論並積極回覆，增強互動率，從而利於提升商品的轉化率。



此外，還需要定期對短片的數據進行分析，關注短片的播放量、點讚量、轉發以及評論量，觀察片的點播高峰期，根據分析結果去改善短片，總結哪種類型的片更受歡迎，從而提高短片的營銷效果。

除了需要做好上述工作之外，更重要的就是要持之以恆，耐得住性子。不能因為在帳號起步階段看不到效果而放棄，其實一條片的火爆和驚人的帶貨量就在不經意間，但背後其實是長期的堅持加上正確的運營策略。



3. 借力網紅營銷，撬動高轉化

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由於網紅具有龐大的粉絲資源，其粉絲對網紅觀點及行為有著高度信任感。因此，外貿企業通過與網絡紅人合作，往往能爭取紅人粉絲好感和信任，帶來不錯的品牌曝光，從而提高產品轉化。



利用短片網紅達成點石成金的效果在國內抖音早已得到充分驗證。大多數出海企業都能找到與自身產品相匹配的KOL，製作產品測評、使用心得、品牌推薦等高質量推廣短片，能滲透紅人粉絲群，拉近與粉絲的距離，達到一傳十，十傳百的效果。



4. 短片與獨立站結合



短片渠道主要集中在社交媒體當中，通過短片提高品牌與產品曝光，達成讓用戶產生興趣的目的同時，結合獨立站，承接其帶來的流量與轉化是不錯的選擇。



嬰兒泳池浮板品牌「mambobaby」在TikTok中，通過網紅推廣產品，成功打響品牌知名度，在TikTok中形成了不錯的熱度，品牌話題#mambobabyfloat迅速爆紅，一個月內就產生了六百萬的品牌曝光。

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短片爆發帶來的流量迅速傳導至獨立站，官網流量實現火箭式增長，相比四月的5,000瀏覽量，六月最高峰達到了67,000，一夜之間，流量翻了整整10倍以上。



通過短片與獨立站相結合的模式，外貿企業能對流量進行跟蹤，從而沉澱私域流量。隨著時間推移與反覆刺激購買，流量成本將逐漸降低；而沉澱在獨立站的消費者更會成為企業的數據資產，從而源源不斷地發揮數據價值，反哺產品迭代及品牌發展。



海外互聯網正式迎來短片營銷時代，圍繞十億流量的爭奪戰將會愈加激烈。外貿企業惟有緊跟時代步伐，竭盡全力應對新時代，才能在品牌出海的過程中，邁上新的台階。



