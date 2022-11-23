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23/11/2022

捉緊疫後商機！將客戶意見數據化！創科公司：避免推出「自以為是」的產品！

#A／B測試 #後疫情市場 #光觸媒技術 #初創 #RAZE #疫情 #睿致科技 #大數據
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　　疫情帶動消毒防護用品的商機，但踏入後疫情時代，以上產品及服務的市場競爭日趨激烈。

 

睿致科技（RAZE）總經理徐聲偉表示，2023年的一大計劃是拓展海外市場，以東南亞為重點。（梁巧恩攝）

 

　　睿致科技（RAZE）由提供抗菌塗層服務，至推出口罩、抗菌噴霧、保護膜，以及進行宣傳推廣，崇尚使用「A／B測試」來制定策略。其總經理徐聲偉表示：「想法多多，卻不可能一次過推行，一步步測試反應，再作下一步行動。」

 

　　RAZE是一間於2019年成立的初創，當初主力推動善用光觸媒技術，為不同場地提供抗菌塗層服務。疫情令其教育市場的成本下降，可算「生於逢時」，但亦明白疫情不會長久。

 

　　徐聲偉接受專訪時表示，早於2020年已準備應對後疫情市場的變化。「那時有很多想法，但一次過實行不合邏輯，也不能滿足投資回報。」當時的目標是找出產品及服務，可以為客戶解決不同場景及生活中的痛點。透過數據分析及A／B測試，決定在2021年推出口罩、乳膠漆及其他日常消費品。

 

重視客戶回饋 累積數據參考

 

　　他以口罩為例，初推出時的款式及數量也不多，邊進行A／B測試，邊擴展更多款式、顏色甚至功能。「先推出立體口罩，反應好就推出平面，之後增加顏色，再嘗試與不同IP授權合作，其後開設實體店、增加IP授權合作，更計劃發展海外市場。」每一步都經設定目標、進行市場測試、獲取客戶及市場回饋後再分析，繼而決定下一步行動。

 

　　為何如此重視A／B測試？徐聲偉解釋，主要來自兩大原因：1. 客戶的回饋非常重要，避免推出「自以為是」的產品。同時，若單靠感覺（emotion）亦難以細化客戶的回饋。2. 客戶意見必須數據化，累積起來作為日後的參考。如日後決定測試甚麼產品、功能、外形、款式時，也可從不斷累積的數據庫中，找出數據作為引證及參考。以上種種，都是為了回應市場的需求及變化。

 

疫情肆虐至今，口罩仍然是港人出外時的必需品。（資料圖片）

 

　　A／B測試在管理學上不是新鮮事，也不需要投入很大量資源去完成，而成功關鍵往往是選對測試目標。徐聲偉坦言，除了靠數據分析外，團隊的經驗及感覺也必須重視。他坦言單靠數據也有可能失敗，畢竟市場在後疫情時代變化很快，「不是甚麼巨大的或硬件上的變化，而是一些軟性的衝擊，簡單如生活及購物習慣也有變化。」

 

合作夥伴銷售渠道 須續改善

 

　　究竟在面對快速變化的市場，A／B測試應做多久、投入多少資源。徐聲偉的答案是要因應不同目標來決定投入時間及階段。他以開設實體零售店為例，早於2020年起開設不同的期間限定店，曾以不同設計、地點及銷售不同的產品組合來測試市場的反應，並搜集不同的數據作分析，至今年才有足夠信心，決定在尖沙咀、中環及銅鑼灣開店，後兩地區之後曾開設期間限定店。

 

　　RAZE十分重視數據及測試，但徐聲偉坦言靠一己之力難以完成所有工作，尤其在開拓其他市場時，更難獨力了解新市場各類數據。因此，一直也有與第三方獨立的市務、客戶關聯管理（CRM）顧問及專家合作。在選擇合作夥伴時，他強調大家必須在目標及進度上同步。RAZE定好框架、階段及進度後，就與夥伴一起前進。

 

　　然而，由於市場不斷快速轉變，他笑言RAZE本身也不時反省，自己是否已做到最好，3個月前進行的A／B測試、收集得來的數據及得出的分析，到今天是否仍最緊貼市場。

 

　　他相信，需要不斷尋找改善空間，包括數據、產品、合作夥伴、銷售渠道等。

 

 

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