零售股「節節」向上？惠普Q4業績分析　朱克伯格辭職遭否認有啟示！

嘉賓：安里控股主席兼行政總裁 黃偉康(Andrew)

隔晚美股三大指數向上，道指重上34000點，惟仍然未能突破一浪低於一浪的趨勢，加上，節日因素或令美股交投淡靜，美股短期難向上突破？惠普第四季業績好過市場預期，集團表示將會裁員節省成本，對抵銷PC業務增長低迷有多大幫助？META行政總裁朱克伯格將於下年辭職的傳聞遭到否認，如何解讀傳聞？

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