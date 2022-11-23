【FOCUS】美歐擺姿態遏普京　能源勾心鬥角未完

猜得到開頭，猜不中結局。自OPEC+重手干預油市，風聲鶴唳直衝100美元的布油，近日節節下挫至10月5日歷史性拍板減產當天的低位以下；同樣離奇的，在美歐對莫斯科祭出各種能源制裁之下，俄羅斯上月石油出口收入不跌反升。

更加不可思議的，西方摩拳擦掌擬就歐洲天然氣、俄羅斯石油設定價格上限，但似乎雙雙都門檻高至難以激活，恐淪形同虛設。

無意趕盡殺絕，俄石油出口收入反增

能源市場是供大於求，還是反之？在近日過山車式的國際油價走勢面前，再顯撲朔迷離。自沙特上月借猶太人「贖罪日」，領銜OPEC+跟大佬美國撕破臉，宣布11月起每月減產200萬桶，全球基準布油價格月初錄得8月以來首次直奔100美元。

眼見油價漲勢再現為普京的戰爭機器提供金援，10月僅僅石油出口收入就按月增17億美元至173億美元。烏克蘭總統澤連斯基上周就借COP27氣候大會直斥，莫斯科每天仍從化石燃料中獲得數億資金是「荒謬絕倫」，一眾西方盟友正尋求最快周三（23日）就俄油價格上限達成一致，以抑制俄羅斯能源出口收入。

不過，自上周五（18日）起，炒作「減產」、「制裁」的油價卻掉頭急跌，最新低至OPEC+上月宣布減產救市前的水平。何解？除了全球衰退、中國疫情兩大逆風，最微妙原因或是，美歐根本無意對俄羅斯能源趕盡殺絕，相反卻是保持其供應暢通。

「上限」或虛設，油價對決勝負未分

歐盟周二公布爭議多時的天然氣價格上限細節，將封頂價格設定在每百萬瓦時（MWh）275歐元，且觸發條件包括維持2周且連續10個交易日。不過，暫且不論該上限遠高於現價的120美元，即使在歐洲天然氣8月觸及342歐元歷史紀錄時期，也從未連續兩周保持在275歐元以上，換言之，該「上限」幾乎肯定是政治姿態大於實際效用。

另據知情人士透露，美國力主的對俄羅斯石油設置價格上限，最終或定於60美元至70美元之間。按俄羅斯烏拉爾油價過去三年平均交付價格63美元計，加上俄羅斯開採成本低於20美元，都顯示西方盡可能避免觸怒普京減產報復。

月初以來大手採購俄羅斯柴油的歐盟，更似提前眨眼，包括擬對俄油上限設45天過渡期，並將對「故意」運輸違反上限俄油船隻的禁運處罰，從「無限期」調整為「90天內」。此相當於為背地偷運俄油開了綠燈，據國際能源署數據，僅10月就有45萬桶俄油去向目的地不明。英媒就揭露，3月以來，至少有39批價值逾2億英鎊的俄羅斯石油抵達英國，但卻被歸爲來自其他地區。

一邊是美歐小心翼翼呵護油市供應，避免搬起石頭砸自己脚，拜登更躍躍欲試以70美元左右回購補充戰略石油儲備；另一邊是沙特揚言將採取進一步措施平衡市場，油價大對決勝負未分，大起大落波動勢未結束。