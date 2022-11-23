散水餅職場欺凌事件：辭職一定要請食名牌散水餅？一件餅看清同事上司老闆真面目！

上一篇同大家講welcome lunch，老闆請係人情唔請係道理，新人去唔去都不能勉強，說話雖然係咁講，不過唔請確實不近人情，唔去就係不懂人情。

在我行走江湖的年代，welcome lunch是必然的，新人出席是必須的，時移世易我不能食古不化，總是想當年，但當大家為了welcome lunch請不請去不去而執着爭拗的時候，為甚麼散水餅一定要請？擺到明唔情就是硬道理，還要一定要名牌餅店才收貨？否則被擺上各大論壇被公審，真正肉酸兼的寒酸，不是請食散水餅的那位，是那些cheap到爆的所謂舊同事出post的那些人！

記得當年散水餅開始流行的時候，有不少記者訪問過我，問我點睇，當時的風氣，並未淪落到像今日般惡劣低俗，更加不需要請晒全公司。當時我的說法是，既然決定走，誰是誰非都不再重要，請相熟同事上司老闆食件餅表達謝意，留下好印象，幾時都是好事。

但演變至今日，辭職請食散水餅成為必須，小公司幾個人都算，不要講幾百人，就算幾十人的公司，最基本，但會惹來恥笑的連鎖餅店出品，都肯定要四位數字，絕對不是小數目。那些英文字母行頭的名店，分分鐘五位數字，即使高層都未必請得起，又捨得請，何況一般打工仔？

有打工仔曾經向我哭訴，一遞辭職信，同事們即刻起哄指定要食某個牌子的蛋糕做散水餅，連老闆都講埋一份！結果只能咬牙用了半個月人工去買。本來請了吃了就算了，但結果那些同事吃兩口就不吃了，還要嫌三嫌四，令他委屈難堪到不得了！各位，這種不算職場欺凌還算甚麼？

不過講到最過分的，是有位老闆要求人事部出通告，離職同事請食散水餅，一定要預埋老闆！這個通告，教人事部如何出是好？這位老闆是一個怎麼樣的老闆？大家認為呢？

係時候SON姐醒請大家，如果你以為大破慳囊，請你即將成為舊同事的同事食名牌散水餅，有收買人心或者雞髀打人牙骹軟的作用的話，你想多了更加做多了！散水餅可以請，但絕對不能是被迫，更加不能被指定，請邊個食請食甚麼自己話事，一粒糖一盒曲奇餅，一樣在心中。至於莫講話不投機半句多的那些，平時就看大家不順眼針鋒相對，甚至是因為唔妥你我才走的，臨走請你食件餅，可以冰釋前嫌日後好相見？算吧了！

職場行走好多嘢要學，第一件事要學識保護自己，被人侵犯，記得要Say no！



