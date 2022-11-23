日本JR Pass懶人包（九州、西日本）｜一次過睇晒日本鐵路通票／周遊券種類！邊款堪稱最強西日本Pass？邊款可去見Kumamon、可坐Hello Kitty新幹線？

上次介紹完可以玩勻全日本的日本鐵路通票及JR東日本的6款周遊券，這次就輪到JR九州及JR西日本的鐵路周遊券。

日本不同地區的鐵路由不同公司經營，遊客要清楚自己去哪些地方再去決定買哪個pass，才會慳得最多，不要隨便買全國通用但價錢較貴的JR Pass！

（圖片來源：Japan Rail Pass官網截圖）

JR九州

九州是日本最多主題列車的地區，如由布院之森、阿蘇男孩!、翡翠山翡翠、SL人吉等等，除了鐵路迷，很多小朋友都會喜歡坐火車，所以JR九州鐵路周遊券很受遊客歡迎。Pass共有全九州、北部九州及南部九州3款，都可以在網上購買，亦可以於網上預先訂位，不少人氣的觀光列車都很搶手，建議提早訂位。

網址：

www.jrkyushu.co.jp/chinese/railpass/railpass.html

日本JR Pass懶人包｜JR九州 1. JR九州鐵路周遊券（全九州版）：全九州暢通無阻

想玩勻南北九州7個縣，就要買這個pass，由福岡博多坐新幹線到鹿兒島，只需個半鐘，很方便，單程票價要10,110円，而這個pass最平只是17,000円，好抵玩！

價錢：

3日券 17,000円｜5日券 18,500円｜7日券 20,000円

（必需連續使用）

可乘坐之列車（包含下關在內九州區域）：

● 普通列車

● 特快列車

● 九州新幹線（博多～鹿兒島中央）

● 西九州新幹線（武雄溫泉～長崎）

註：不適用於小倉～博多區域之新幹線

「JR九州鐵路周遊券（全九州版）」可以使用的範圍。

（圖片來源：JR九州官網截圖）

來往博多至別府的「由布院之森」，是JR九州最受外國遊客歡迎的列車。

（圖片來源：Japan Rail & Travel 官網截圖）

日本JR Pass懶人包｜JR九州 2. JR九州鐵路周遊券（北部九州版）：最抵買！

這個pass可用於福岡、大分、熊本、長崎、佐賀等九州北部地區，但要留意熊本縣只適用於熊本站及阿蘇一帶，如果想去人吉，就要買全九州版。

價錢：

3日券 10,000円｜5日券 14,000円

（必需連續使用）

可乘坐之列車（熊本／三角及大分以北區域）：

● 普通列車

● 特快列車

● 九州新幹線（博多～熊本）

● 西九州新幹線（武雄溫泉～長崎）

註：不適用於小倉～博多區域之新幹線

「JR九州鐵路周遊券（北部九州版）」可以使用的範圍。

（圖片來源：JR九州官網截圖）

Kumamon fans買了這個pass，就算住福岡，都可以日日去熊本的Kumamon Square探偶像，新幹線車程只需40分鐘左右！

（圖片來源：Twitter@kumamonsquare）

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