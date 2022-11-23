加電費｜慳電必CHECK家庭電器耗電排行榜！冷氣只排第2？呢樣不起眼電器先係「食電怪」！同場加映：林超英冬天取暖小貼士

隨著國際能源價格不斷飆升，中電和港燈昨日（22 日）公布明年將上調電費，按年分別加價 19.8% 及 45.6%，為近 10 年以來升幅最大的一次，令電器慳電大法成為近日的熱門話題。早前台灣媒體公布了家庭電器耗電排名，發現雪櫃、洗衣機只排第 5 位和第 7 名，公認為最「食電」的冷氣機也不過屈居第 2，平時不起眼的家電才是隱形「食電怪」。冬天將至，前天文台台長林超英早前也在網誌分享冬天慳電小貼士，只要用這樣東西便能代替暖風機、暖爐在家中取暖。

家庭電器耗電排名第 7 名：洗衣機

排行第 7 的洗衣機耗電位原來在於不同洗衣模式，尤其是清洗毛衣時用到的「柔洗」模式，因「柔洗」模式需要改變轉動方向的次數比「強洗」模式更多，而且每次切換轉動方向也會停擺再啟動，所用電流因而比額定電流高出達 6 倍。除了減少使用「柔洗」模式，機電署還有以下慳電小貼士︰

- 建議購買洗衣機時，可選用貼有「第一級」能源標籤的洗衣機型號，能源效益最高。

- 應裝滿一機衣物才洗衣，因為洗衣機半滿與全滿都會耗用相約的電力。

- 根據衣物的質料、顏色及骯髒程度分類；並選擇合適的洗衣程序洗滌衣物，慳水又慳電。

- 冷水洗衣不但節省能源，還不易損壞衣物。至少要做到用熱水清洗白色衣物，而用冷水洗滌深色和有顏色的衣物。

家庭電器耗電排名第 6 名：電飯煲

電飯煲是每個家庭的必備家電，不只可以煮白飯，連蒸肉餅、燉肉、煲粥、焗蛋糕都能一一辦妥，方便又實用，但它所耗掉的電力原來比得上一部小型冷氣機，只要用 20 分鐘已經耗掉 0.17 度電。如果想節省電飯煲的用電，不妨煮飯前把白米浸泡 30 分鐘，米粒變軟便能縮短煮飯時間。另外，電飯煲只要插著插頭就會進入保溫模式，只消 1 小時就消耗近 40W 電力，所以用完最好把電飯煲的插頭拔去。

家庭電器耗電排名第 5 名：雪櫃

為了保持食材的新鮮度，雪櫃無可避免需 24 小時長期使用，不過從雪櫃的型號、擺放位置以及食物存放量入手也能有助慳電，例如購買雪櫃時，可選貼有「第一級」能源標籤的雪櫃、不要將雪櫃放置在焗爐和洗碗機等熱源附近、雪櫃與牆壁或廚櫃之間保留有足夠空間，幫助雪櫃散熱等。至於食物存放量，日本電器公司松下電器建議，冷藏室只放 7 成滿，放得太多反而阻礙到雪櫃內的冷空氣循環；冷凍室則剛剛相反，將食物塞滿冰格反而更慳電。

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