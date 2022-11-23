訂枱要小心系列！Rosewood Casual餐廳內藏意大利Fine Dining餐廳！必試紅酒燜八爪魚通粉、栗子雞油菌牛仔肉雲吞！整體水準如何？

訂枱食飯，真是要看清楚，較早前我聽聞過：有人想訂BluHouse，卻無端端訂了The Dining Room by BluHouse；也有人企圖訂The Dining Room by BluHouse，偏偏又訂了BluHouse。一個亂局呀。

大家可分得出 BluHouse和The Dining Room by BluHouse之異同？大概不用多介紹，BluHouse是座落於香港瑰麗酒店（Rosewood Hong Kong）的最新最人氣Casual路線意大利餐廳，而The Dining Room by BluHouse則是位於BluHouse內裏深深處的Fine Dining意大利餐廳，兩者之間只有一塊布簾之隔。

在BluHouse的深深處，在半掩的一塊布簾之外，就是The Dining Room by BluHouse所在處。

聽說在開業初期（其實現在也算是開業初期），客人訂枱經常出現混亂，訂錯枱事件屢屢發生，能怪得誰。

如果book錯了又怎樣？大不了，都是菜單不一樣，BluHouse始終是Casual路線，價格會便宜少少，The Dining Room by BluHouse走Fine Dining路線當然會貴一截。此外，男士去BluHouse背心短褲拖鞋都OK，要進入The Dining Room by BluHouse則一定要長褲、不露趾鞋和有袖上衣，女士在兩店都一樣，可以盡情愈少布愈好。都說男女從來不平等。

進入The Dining Room by BluHouse第一眼所見的，就是面積頗大的Open Kitchen。

在Open Kitchen看到廚房團隊很繁忙，麵包也好像很鮮香。

面對著Open Kitchen的，是面積四正的用膳廳，換句說話，身在廚房的大廚可以一眼關七，注視著所有客人的一舉一動。

用膳廳的餐枱距離很闊落，予人非常舒適店。

牆上的掛畫，現代感得來又不造作，色調也繽紛多彩，顯見品味。

有些位置，前面沒有遮擋，也沒有人會走過，特別適合二人晚餐。

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