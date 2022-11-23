SOGO感謝祭｜崇光大減價Part 3開鑼！即刻bookmark每日必搶筍貨！名牌旅行袋激減$3,600！一文睇晒人氣廚具／家電／美妝／超市美食至抵優惠

SOGO感謝祭（SOGO Thankful Week）大減價Part 3今日開鑼！最後一浪的SOGO感謝祭Part 3將於11月23日至12月4日期間舉行，精選優惠涵蓋美妝護膚、時尚服飾、人氣家電、潮流家品、名牌廚具，以至Freshmart美食！SOGO Rewards會員更可尊享POINTASTIC獎賞，低至3折換購KENZO、Sulwhasoo、SHISEIDO等頂尖品牌焦點貨品！即睇有乜必搶筍貨！

【崇光感謝祭Part 3】每日精選焦點優惠貨品

11月23日（星期三）：

ESTEE LAUDER新生活膚滋養修護晚霜套裝

（原價$1,678／特價$920）

Tefal Unlimited 36cm中式鑊

（原價$1,358／特價$828）

VICTORINOX Connex登機箱

（原價$2,790／特價$1,288）

11月24日（星期四）：

Kiehl’s限時皇牌早C晚A精華套裝

（原價$2,935／特價$1,620）

PHILIPS ADD4811即熱飲水機

（原價$898／特價$698）

11月25日（星期五）：

Rapee蓓莎全棉淨色系列套裝［單人至加大］

（原價$878-1,158／劃一價$359）

TOSHIBA RC-7MMH 0.7L磁應電飯煲

（原價$1,288／特價$968）

11月26日（星期六）：

Vivienne Westwood BONDAGE YASMINE旅行袋

（原價$5,990／特價$2,390）

11月27日（星期日）：

GAY GIANO乾濕褸

（原價$5,580-$6,380／特價$999-$1,199）

Cleansui Ef202水龍頭濾水器連EF21濾芯套裝［一機三芯］

（原價$1,594／特價$998）

12月3日（星期六）：

象印NL-AAQ10-CA 1L微電腦蒸煮電飯煲

（原價$1,888／特價$1,198）

12月4日（星期日）：

OSIM UVISION亮晶睛

（原價$1,380／特價$999）

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