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24/11/2022

大辭職潮後「安靜辭職」成職場新現象！躺平工作態度，唔做多唔做少，公司束手無策？

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  • Michael & Derek

    Michael & Derek

    著有《我做媽劇停》一書，撰寫「市場」及「職場」兩大類文章。經常與不同機構及院校合作舉辦Marketing及職場座談會。

    我做Marketing

    本欄每周四更新

　　自早前各國職場出現「大辭職潮」後，至今打工仔辭職情況仍未有好好改善。以美國為例，高峰時期一個月內有高達450萬人主動辭職，只得「奴性」甚重嘅亞洲國家情況還好。而未辭職打工仔中，近來好多人亦開始主張以「安靜辭職（Quiet Quitting ）」嘅方式，希望慢慢地離開公司，甚至係離開職場。

 

　　早十年前已經有學者提出類似安靜辭職嘅社會問題，因近年疫情影響，安靜辭職情況也倍加嚴重。安靜辭職意思指，打工仔慢慢放棄對工作嘅熱情同上進心，不再問升職加薪，不再問工作機會，主張唔做多亦唔做少，喺唔影響私人生活情況下工作，明確地定好同公司嘅界線，然後躺平地工作直到離開/被炒。

 

　　其實唔難理解為何愈來愈多人選擇安靜辭職，疫情下WFH模式令工作入侵生活，加上企業利潤下滑令打工仔壓力大增。而另一邊廂，物價樓價不斷上升，但人工反而每況愈下。新世代對人生目標追求慢慢轉變，了解到打工永遠唔能夠令你致富，做生意亦說易做難，更加唔好講財務自由。人生意義遠遠大過職場意義，最後打工仔失去工作嘅動力。

 

《我要準時放工》劇照

 

　　類似價值觀轉變十分普遍，大部分企業都束手無策，暫時應對措施都走兩極，一係變得愈來愈熱情，一係愈來愈冷漠。外國較多大企會採用熱情手法，正面地改變員工安靜辭職嘅想法。初期希望以高薪、高花紅去打動員工，可惜不太有效。同大辭職潮對策唔同，有人會為五斗米而折腰，加薪可以留住想辭職員工，但錢很難改變嚴重躺平嘅思想。所以其後企業轉打「溫情牌」，推出以為家人軸心嘅福利，如保險保障伸展到員工親屬、WFH措施變成恆常上班模式、公司增設小朋友迚照顧空間等等。

 

　　而「冷漠手法」並非話企業跟員工一樣自我躺平地放棄處理，而係見到熱情手法可能會出現反效果，倒不如順應佢哋思路，讓大家保持距離舒服地工作。所以有啲企業反而計劃減少內部企業文化推廣或類似team building嘅團體活動，目的希望減少令員工增加對公司或工作嘅反感度。同時亦放寬員工做外快，更有空間做鍾意做嘅事。以不同方式去製造更多空間，換來長一點嘅合作關係。

 

　　以前會為自己職場生涯設立一個長遠計劃，但近年世界變化太快太大，活在當下成為新世代嘅生活態度。喺大辭職潮同安靜辭職夾擊下，企業未來面臨嘅挑戰愈來愈大。

 

 

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