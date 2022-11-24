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24/11/2022

考車筆試題目廿年無更新 路試輪候時間年年延長 專家促全面檢討

#考車 #審計報告 #筆試 #路試
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　　【晴報專訊】考車大排長龍情況近年備受關注。審計署發現，近年在港島考電單車路試輪候時間增近3倍，考私家車或輕型貨車最長更要等逾一年；另筆試題目庫廿年未更新，連駕駛時禁用手機亦無涵蓋。署方建議運輸署採取措施縮減輪候時間。有專家認為當局應全面檢討考牌政策。

 

運輸署署長同意審計署建議，稱會定期檢視試題庫及採措施縮短路試輪候時間。（資料圖片）

 

　　本報在本月初已曾報道，在持續進修基金推資助及移民潮之下，學車人數急增，加上考牌主任缺人手，令考牌要輪候逾1年。審計署昨發表報告也發現，非商用車輛的路試輪候時間在2015到2021年間，幾乎年年延長，其中港島區政府考試中心最嚴重，單是電單車路試的輪候時間便由67日增至257日，升幅達284%。另在4間指定駕駛學校的考試中心考私家車或輕型貨車合併試，去年要輪候超過400日。

 

考車路試輪候時間不斷延長，其中港島考電單車路試輪候時間由67日增至257日，升幅達284%。（資料圖片）

 

考試中心未盡用 促評估考官值勤安排

 

　　惟審計署又發現，13個考試中心使用率偏低，在2019年已有7間中心的使用率未達8成。運輸署曾在2019年建議改善目前防考試舞弊安排，由現時要考牌主任先回中央辦事處抽籤，改為用即時通訊軟件通知他們當日的考試地點，讓他們直接前往中心，該措施可增加駕駛考試時段3.7%，縮短路試輪候時間最少半個月；惟建議最終未有實行，其中有考牌主任認為會增交通費負擔，又擔心電話故障無法聯絡。審計署認為，署方要重新評估有關建議是否可行。

 

　　香港汽車會會長李耀培指，港府一直視私家車為奢侈品，惟港人考車牌多為有一技傍身，而私家車牌更是考「搵食車」牌的起點，建議運輸及物流局重新檢視所有考車安排，又批評考牌主任因交通費問題而反對上述建議是「不成理由」，反問「邊個打工仔唔係自己負責交通費？」

 

駕駛禁用手機等新例 未列入試題庫

 

　　此外，筆試輪候時間雖然較短，惟審計署發現，非商用車輛和的士丙部筆試試題庫，在2000年8月到2020年9月期間從未更新，惟期間多條法例已作修訂，包括禁止在駕駛期間使用手提式流動電話，惟題目庫並無相關題目。審計署建議運輸署應採取措施縮短路試輪候時間，以及定期更新試題庫。

 

　　運輸署署長同意建議，稱會定期及在法例有重要更新時檢視試題庫，另會在改用電子考試表格後進一步檢視情況，務求增加駕駛考試數目。

 

　　李耀培強調，筆試內容對培養正確駕駛態度非常重要，對題目廿年無更新感震驚，希望署方未來勿再輕視。


部分教車師傅疑無執照 審計署促調查

 

　　教車師傅須持相關種類的有效駕駛教師執照，例如持第三組別執照的教師，若提供私家車訓練即屬違法。惟審計署分析2015至2020年間逾50萬份考試表格，在262份私家車及輕型貨車考試表格上的45名私人駕駛教師，並未持有所需執照，其他組別考試亦有同樣情況。

 

 

　　運輸署稱，表格所載的教車師傅未必是考生本身的駕駛教師，或只負責提供考試車輛，強調重視打擊非法駕駛訓練。審計署建議署方考慮要求學生申報其實際教車師傅，及調查上述懷疑違規個案。運輸署接納建議，稱會向相關個案的考生查詢。

 

轉載自: 晴報

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