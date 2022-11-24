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24/11/2022

獲資助課程移民鋪路招徠 違持續進修基金目的

#持續進修基金 #審計報告
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　　【晴報專訊】持續進修基金今年加碼至2.5萬元資助，惟審計報告指，逾3,100個未有在資歷名冊登記的課程將於明年3月底失效，新登記課程更銳減84%；另發現有機構課程以「移民鋪路」作招徠，宣傳「去英國做電工、水喉工」，有違基金目的。另外，報告又建議基金為培訓機構加入與維護國家安全相關的指引及規定。

 

有機構的持續進修基金課程，竟以「去英國做水喉工」等作宣傳。

 

　　審計報告稱，根據基金規定，培訓機構宣傳課程時，須符合指定要求，包括統一字眼註明課程、加上課程編號、登記有效期等，但審計署翻查5間機構共5個課程的宣傳資料，發現4個課程沒註明登記編號及有效期、3個宣傳資料未有加上課程編號等。部分機構的宣傳資料更寫上「去英國做電工、水喉工？」標題，又介紹英國的法例、牌照要求等，以可申請持續進修基金作招徠，明顯有違基金目的，建議職學處採取措施，確保機構宣傳課程符合基金條款。

 

　　有關宣傳文章曾刊登於機電工程協會，現已刪除，相關人員表示不回應。職學處表示會勸喻機構不要偏離基金成立目的，提醒勞福局有權要求收回或停止不適當或不良宣傳資料，如發現違規會向當局滙報。

 

新登記課程減逾8成

 

　　報告亦發現，今年7月1日共7,298個登記課程中，有3,174個（43%）課程未有在資歷名冊登記，且大部分無積極開班，或未能趕及明年3月底屆滿期前登記。而新登記課程亦由2019/20年度的2,225個，減至去年度的360個，減幅達84%。

 

　　除課程減少之外，報告顯示課程登記、續期及修訂申請時間長，平均較指定時間60天長逾1倍，平均達84至179日。署方亦審視了150個資歷名冊登記課程，發現9個（6%）登記已被終止、卻仍在名單之上。

 

　　此外，評審局在過去5個年度，進行357次突擊巡查中，43.7%未能完成，達標率僅50.3%；在2017/18至2020/21年度中，84%個案並未於其後的年度跟進。另署方認為職學處需就涉及維護國家安全的事宜，向培訓機構發布指引，並加強規管。

 

 

轉載自: 晴報

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