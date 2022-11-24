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24/11/2022

平機票｜HK Express推快閃感謝祭優惠！首爾/福岡/沖繩單程$208！6大日韓熱門航點來回連稅最平$1,347起

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Text: Louise Yuen

　　香港快運（HK Express）推出感謝祭快閃優惠，福岡、名古屋、沖繩、首爾、濟州等 6 個日韓熱門航點的單程機票低至 $208，連稅項雜費後每人最平只需 $1,347，旅遊日期更橫跨 2 月至 7 月，平飛日本賞櫻花或首爾 shopping 血拼任你揀，預訂日期只至 11 月 28 日，想搶平機票就要打握時間喇！

 

 

　　HK Express 於 11 月 24 日至 28 日期間推出感謝祭優惠，福岡、名古屋、沖繩、首爾、濟州及釜山的單程機票低至 $208，毋需使用優惠碼就 book 到。以飛首爾仁川為例，來回機票的淨票價均是 $208，最吸引是就算於星期六日出發也是同一價錢，連同燃油附加費、稅項等雜費，最平每人只需 $1,347 便能飛往首爾旅行。

 

 

HK Express 推出限時 5 日的感謝祭快閃優惠，來回連稅最平 $1,347 便可以飛往福岡、沖繩、首爾、濟州等 6 大日韓航點。

 

　　要留意，上文提到的基本票價「自由飛」只包 7kg 手提行李，若想加購寄艙行李，HK Express 分別提供 20kg（$290）、25kg（$360）、30kg（$425）及 40kg（$550）的選擇，並以每程計算。來回首爾仁川至香港的機票，連兩程寄艙行李和稅項雜費亦不過 $1,927 ，相當划算！這次優惠還適用於多城市機票，Open Jaw 玩盡仁川、釜山 2 個城市都得。

 

 首爾來回機票連兩程寄艙行李和稅項雜費亦不過 $1,927。

 

香港快運感謝祭優惠詳情︰

預訂日期︰2022 年 11 月 24 日上午 12 時至 11 月 28 日下午 11 時 59 分

旅遊日期︰2023 年 2 月 1 日至 7 月 10 日

單程票價︰$208 起

優惠航點︰只適用於福岡、名古屋、沖繩、首爾、濟州及釜山

網址︰www.hkexpress.com/zh-hk/promos/thanksgiving-sale/

 

 

 

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