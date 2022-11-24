曾永堅：內銀內房聯手　互撐定互累？業績期尾聲　仲有邊隻吼得過？

嘉賓：椽盛資本投資總監 曾永堅

恒指早市反覆向上，半日升90點，報17614點，成交金額不算顯著，只得500億元。近期受制10天線的恒指，短線要突破整固區間有難度？大市反彈動力不足，惟內房物管跑贏大市，升幅普遍達6%以上，或許與中央出口撐內房有關。最新又提及內銀將再出手撐內房，但究竟是互撐還是互累？會否造成對內銀股財務負擔？港股業績期踏入尾聲，還有哪隻業績股可吼？

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