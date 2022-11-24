擁有數據即擁抱市場！資料重要價值創造成新藍海，如何搶先抓住大數據契機？

新經濟和新基建是透過各式各樣構建基礎設施而圍繞不同資料的形成、收集、儲存、傳送、交換，在不同的階段有不同引領和推進的前瞻性、新智慧、新思維、新概念及新技術。

早前由香港科技創新促進組（HKtag）再度聯同政府資訊科技總監辦公室（OGCIO）、香港科技園公司與業界舉辦「開放數據研討會暨第二屆Open Data Hackathon比賽」 （Open Data Hackathon 2022），HKtag 共同創辦人張詩翺（Eddie） 和梁淑寶（Sandra）表示，希望透過比賽令公眾更多使用開放數據和數據分析，以創新思維及靈活科技應用培育香港新一代，亦藉此提高香港市民的生活質素。HKtag希望來年可以透過不同主題激發創意，繼續全面培訓科技專才，尋找更具創新性應用科技的智慧方案，發揮創意，努力為本地科創完善生態圈，共同推動香港成為更完善的智慧城市，為香港發展成為稱心便利的智慧城市而努力。

而香港科技園公司STP Platform總監霍露明博士則表示：「開放數據是建構智慧城市的關鍵一環。這次Open Data Hackathon發掘未來科技人才，也讓創科業界研發融合數據和科技的智慧場所應用方案，推動可持續數據生態圈的發展，提升市民的生活質素。」

數碼港作為金融科技大本營，匯聚香港最大的金融科技集群。社群初創於香港資訊及通訊科技獎「金融科技獎」組別榮獲多個獎項。數碼港首席公眾使命官陳思源表示，數碼港社群初創於這個業界矚目的年度獎項表現卓越，數碼港將繼續著力培育創新人才，扶植數碼科技初創，營建有利的創業生態系統，助力國家及香港的創科發展。另外，數碼港作為金融科技大本營，匯聚香港最大的金融科技集群。

政府、企業、社會組織積極探索資料資產有效運營和價值轉化的可行途徑。電信、金融等資料治理模式較成熟的行業加速資料運營和服務創新；交通、旅遊、醫療、製造業等擁有豐富資料資源的行業深入探索基於大資料的業務變革；政府、民生等領域更加重視大資料平台建設，推動大資料應用成果融入決策、服務於大眾。

在11月22日舉辦的第六屆深港澳大數據論壇以「發掘數字要素市場 促進灣區數字經濟」為主題，大數據作為新基建的重要內容。

香港特別行政區政府創新科技及工業局副局長張曼莉表示：「香港特區政府一直重視數字化的發展與應用，為了讓更多數據在社會上流通，政府積極開放數據和鼓勵機構開放更多的數據。香港特區政府今年年底開放數據空間共用平台給公眾免費使用，希望可以藉著開放更多不同類型的數據，幫助及促進各界業務數字化。今年10月金管局推出商業數據通，提供一站式平台給企業分享業務營運數據、提升數據基建，令金融業界數據更暢通。」

香港特別行政區立法會議員（科技創新界）邱達根說：「現時數據流通到了一個很重要的時候，不管是醫療、物流、財産、投資數據等等，如何通過法律修改或者數據保密，又或是說數據交流規則等，對往後數據交流是非常重要的關鍵。」

全國人大代表洪為民表示：「前海之前提出口岸資料互聯互通，政務資料互聯互通，現在前海港澳e站通現在是一個小突破。」

互聯網專業協會會長冼漢廸說：「深港澳三地各有所長，例如香港便擁有五所世界百強的大學和國際領先的科研成果，三地產業應該利用好大學的資源，再加上灣區上下游產業鏈，包括前海和未來的河套，期望更多的科研成果在灣區落地、輻射全國。在專業人員的交流方面方面，協會一直與灣區內的同業保持密切聯係，期待疫情緩和恢復正常通關，進一步推進三地的業界專業合作。」

從資源觀到資產觀，資料重要價值創造成為新藍海，並步入創新突圍期，在各行各業領先企業數碼轉型實踐探索的帶動下，愈來愈多的傳統企業、特別是中小企業的數位化意識覺醒，更清醒地認識到資料要素在價值創造和分配中的重要地位，更積極地尋求適合自身特點的轉型路徑和模式，「自下而上」地推動以大資料為驅動的生產服務消費深度融合、線上線上（Online to Offline）應用場景深度融合、傳統工藝與新興業態深度融合，大資料對傳統行業領域的賦能效應將進一步釋放。



另一方面從共用開放到開發利用，受資料要素市場培育需求牽引，在政府資料開發平台建設的建設基礎之上，公共資料資源開發利用將成為探索資料共用、流通、交易、開發的優先領域有工業、交通、教育、城市管理、公共資源交易等領域將湧現一批資料開發利用新模式和新場景，逐步帶動其他領域資料資源優勢配置和深度開發，優化數碼營商環境，推動數碼經濟健康發展，為大灣區經濟發展注入新的強大動力。

從零開始，當創新遇上開放資料，激起無盡想像，擁有數據即擁抱市場，搶先抓住大數據所帶來的成長契機，才能擁有領先對手的競爭優勢。