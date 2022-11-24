預期降準等寬鬆政策再啟動

在本周較早前，國務院常務會議召開，當中提及適時適度運用降準等貨幣政策工具，保持流動性合理充裕。非常明顯，降準作用在於穩增長保就業，筆者預期人行較大機會將迅速落實。目前，內地貨幣政策首要目標清晰瞄準穩增長保就業，而金融穩定、匯率及國際收支間亦屬重點關注點。不過，核心訴求仍屬寬信用。在受惠領域上，預期內地基建、製造業、地產將會成為重點信用載體。估計結構性政策將繼續支撐經濟，特別是提供金融支援予受疫情影響較大的薄弱領域，發揮貨幣政策總量結構雙重作用，人行政策基調將在穩健略寬鬆及穩健中性間靈活切換。

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在本月前段，人行重點是考慮金融穩定，以防止資金空轉、及維穩匯率及國際收支，邊際收緊短端流動性。不過，隨著近期疫情形勢，經濟基本面、就業形勢再遇挑戰，青年人口就業形勢較不樂觀。在疫情衝擊下，小微企業、民營企業、 交通物流領域經營壓力繼續加大，物價及匯率壓力暫獲緩解。

不能否認，在疫情衝擊下，政策核心仍是維穩信貸投放、緩解實體部門資金鍊壓力。今年第三季度的貨幣政策執行報告強調，「引導商業銀行擴大中長期貸款投放」，詳細介紹「進一步擴大製造業中長期貸款投放」，並通過專欄介紹「發揮政策性開發性金融工具作用助力基礎設施建設穩定宏觀經濟大盤」，可見寬信用仍是核心政策方向。當中，基建、製造業屬中長期貸款主體，預計後續地產領域亦將成為重要的信貸投向。這次國常會強化「落實因城施策支持剛性和改善性住房需求的政策，推進保交樓專項借款盡快全面落到項目，激勵商業銀行新發放保交樓貸款，促進房地產市場健康發展」等地產政策。而在本周較早前，人行、銀保監會正式發佈《關於做好當前金融支持房地產市場平穩健康發展工作的通知》， 促進房地產市場平穩健康發展「十六條」 落地， 金融各領域將持續強化維穩地產市場。

最後，如何加強金融支持實體經濟力度，亦屬國家經濟部署重點。當中，引導銀行對普惠小微存量貸款適度讓利，繼續做好交通物流金融服務，加大對民營企業發債的支持力度等同屬關鍵要素。除了降準等總量性寬鬆工具外，結構性政策將持續推出，對疫情影響較大的薄弱領域提供金融支持，以發揮貨幣政策總量疊加結構的雙重作用。人行首要目標將在穩增長保就業，而政策基調亦將在穩健略寬鬆及穩健中性之間靈活調整。