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24/11/2022

《經濟不停學》滯脹雖可怕，但非無法應對

#理財 #經濟不停學 #滯脹
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　　目前全球面對高通脹及低增長的局面，各國央行在履行支持經濟增長及穩定物價的責任時處於兩難—持續加息將令經濟受挫、衰退風險增加；不加息又恐通脹持續上升。上周聯儲局及英倫銀行皆宣布加息0.75厘，但加拿大央行在10月底宣布加息半厘，幅度較市場預期的0.75厘小，指標利率升至3.75厘；澳洲儲備銀行在111日議息後，連續第二次決定加息0.25厘，指標利率升至2.85厘。

 

主要經濟體呈高通脹低增長

 

　　二十國(G20)之中的發達經濟體，通脹率最高是意大利，9月份達到11.9%，其次德國的10.4%，第三是英國的10.1%，隨後則是美國的8.2%；澳洲的7.3%及加拿大的6.9%。法國則是G20內的歐盟成員國之中最低，但亦達到6.2%。經濟表現方面，歐元區GDP已連續四個季度按季增長率低於1%，今年第三季僅增長0.2%，可謂已涉臨衰退邊緣。英國今年首兩季GDP僅按季增長0.7%0.2%，去年第三及第四季則分別按季增長1.8%1.6%。歐洲經濟龍頭德國，第三季GDP按季增長1.2%，日本第二季GDP按季1.6%，表現較佳是美國，今年經歷了首兩季收縮後，第三季GDP經年率化之後按季增長2.6%

 

供應短缺推高物價

 

　　由此可見，發達經濟體已呈現滯脹雛形。世界銀行在20226月發布的《環球經濟預測》中警告，環球經濟增長急速放緩，加上同時面對數十年來最高的通脹率時，滯脹風險已經上升。「滯脹」(Stagflation)一詞是將stagnantinflation結合而成，是在1965年由英國政客Iain Macleod在上議院發表講話時提出。

 

　　滯脹屬於成本推動型，並不常見，它的發生主要因為供應短缺造成物價急速上漲，但消費者的收入不會突然大幅增加，從而沒有足夠的金錢去花費，導致消費力下降。現時發達經濟體GDP之中，消費大多佔了七成甚至八成，消費力轉弱自然令GDP在一段時間內的增長下降，甚至萎縮。出口強勁能否抵銷這方面的負面影響？日本這個活生生的例子就已經給出答案。

 

油價上升為主要因素

 

　　油價上升是導致滯脹的典型例子。例如1970年代的石油危機；2008年油價持續攀升亦造成一定程度的滯脹，最終更由美國次按危機引發全球性金融海嘯，其時美國通脹率最高達到5.6%，但美國今年6月份通脹達到9.1%，其後雖然持續下降，但10月份仍然高達8.2%。今次不但是油價上升所致，疫情導致更大範圍的物資短缺，加上勞動力不足令薪酬上升，但生產力下降。

 

　　貨幣政策在許多時候是可以降低通脹（透過加息）或推動經濟增長（透過減息），但不可能同時解決通脹及經濟衰退問題！其中一個解決辦法是減少對石油的依賴，因為油價上升是導致滯脹的主要原因，而真正要解問題是從供應面著手，例如增加生產。

 

中小企八招抗滯脹

 

　　甲骨文旗下為中小企提供雲端服務的Oracle NetSuite，提出了8種途徑去解決目前的滯脹問題。第一是改進生產力。例如以軟件及機械進行自動化生產，同時減少員工數量；第二是尋找減少成本的方法，抵銷原料價格及薪酬上升。例如減少能源使用，或是否有方法改善供應鏈，減少航運成本；第三是價格評估。若然同行正在加價，你的企業亦可考慮加價。第四是提供高質量產品。這點非常容易理解，好的產品可以賣到更好的價錢，顧客亦樂於購買。

 

　　第五是強化資產負債表。滯脹期間，收入沒有太大變化，但成本則持續上升。因此需要建立一個緩衝區以應對困境，故須維持最低的負債，若然利率正在上升，則考慮將浮息債務轉為定息債務。第六是加強應收帳及應付帳管理。首先是減少延期的應收帳，其次是要求供應商給予最長的付款期。第七是成為業主。在滯脹時期，租金可能會上升，但企業收入可能不會，如有額外資金，可考慮買入企業經營所在的物業。

 

　　第八是成為收購的機會主義者。滯脹期間不少中小型企業破產，若你的企業安然無恙及有財政彈性，則可考慮討價還價進行收購合併。購買物業、設備、資產、品牌及技術員工。收購合併競爭對手可令兩家企業都可以減少營運開支、擴張至新市場，令產品及服務更加多元化。

 

撰文：經濟通資深市場分析師    鄭廣復

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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