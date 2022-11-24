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24/11/2022

借題發揮 攻擊警隊和法庭

#法庭 #警察 #攻擊
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　　一單案的裁決，未必盡如人意；但評論本質，應該以事論事。很可惜，香港人，尤其那些對警隊、對特區政府、對內地強烈不滿的人，仍然「等待」借題發揮機會，攻擊警隊、攻擊特區政府、攻擊內地，而且七情上面，不遺餘力。
　
　　這個星期有兩單均和「不誠實使用電腦」有關案件，但判刑不同，於是引起討論。其實這類案件，從來不是香港人有興趣的，他們只是不滿警方以此控告有人利用電腦把別人起底而已。
　

 

（資料圖片）

　
　　第一單案是新加坡一名銀行職員，只因朋友好奇公司同事的人工，竟然答應對方要求，透過銀行內部系統查閱同事的人工，甚至幫朋友獲取欠債人的銀行資料，涉非法泄露銀行客戶資料被判監16個星期。
　
　　第二單案是香港一名女警，聲稱貪玩，利用警署報案室電腦，查閱其丈夫個人資料，被控不誠實取用電腦罪，最後獲准以1500元簽保守行為24個月。
　
　　雖然兩單案件發生在不同地方，但都是普通法地區，於是大家認為案情差不多，引起討論區內熱議，並有不少人藉此攻擊香港法庭輕判女警，背後仍然是3年黑暴所帶來的社會撕裂。
　
　　不過，兩單案件不是同一控罪，而且犯罪的嚴重性亦不同，故不能互相比較。
　
　　首先那名新加坡銀行職員被告梁延興的朋友迪納，同在銀行任職，離開後在一公司人力資源部工作。迪納想知道另一位銀行同事工資，於是請求被告幫忙通過銀行系統，查看有關同事人工。
　
　　被告也出於好奇心，答應要求，期間在5個月內，他總共泄露了至少5名銀行客戶資料。被告又幫助另一位朋友，尋找欠債人資料。被告被控58項抵觸濫用電腦法令、銀行法令和欺騙等控罪，他承認其中16項控罪；控方指出，儘管被告並非出於惡意泄露客戶資料，客戶也沒有受到騷擾，但被告行為不僅濫用職權，還背棄銀行信任，法官考慮後最後判他入獄16個星期。
　
　　至於香港女警一案，警方在內部查核時發現被告曾在案發當天，於報案室內搜查一名男子資料。警方向被告查問，被告稱已不記得，也不認識該男子，惟警方其後發現該男子是被告的丈夫，被告終承認因貪玩，才用丈夫的身份證號碼作查閱。
　
　　由此可見，第一單案件十分嚴重，因為被告不是只是出於好奇，而是協助其他人犯案，有串謀成份，而串謀在追刑事檢控中屬於嚴重罪行；第二、被告在五個月內總共泄露了最少五名銀行客戶資料，由此可見他不是一時好奇；第三，被告還協助了另外一個人犯案。
　
　　於是整件事便不能以好奇作為答辯理由了，而且銀行是受害者，銀行擁有的客戶資料被不誠實使用而外洩，所以法官認為被告行為不僅濫用職權，還背棄銀行信任。
　
　　而第二單案就幾乎肯定出於好奇。第一、女警搜尋丈夫資料；第二、沒有警方資料外洩。因此，好奇是合理答辯理由。
　
　　批評法庭裁決和警方包庇，完全是背離事實，為鬧而鬧，更加證明社會撕裂後的香港，時間並沒有洗去甚麼，那些對警隊、對特區政府、對內地強烈不滿的人，只是蠢蠢欲動，等待機會。
　

 

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