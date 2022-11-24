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24/11/2022

世界盃2022 ｜ 約齊腳睇波！酒店推球迷Staycation！人均最平$450！3種房型選擇、派對小吃拼盤、包自助早餐（附預訂連結）

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Text: Sammy Leung

　　大家有沒有看世界盃呢？當深夜時看到心愛的球隊入球得分，總會不由自主地想大叫，但又怕嘈醒家人或鄰居投訴，忍著尖叫總是看得不夠過癮。所以，今次編輯就為大家推介一間有球迷狂歡住宿套餐的酒店給大家，等大家可以約同三五知己到酒店狂歡。


　　香港康得思酒店於即日至12月30日推出了「球迷狂歡住宿套餐」，大家可以在高級客房（2人）、三人家庭客房或四人家庭客房內收看2022年國際足協世界盃及英格蘭超級足球聯賽 (英超) 足球賽事直播等。


大家可以約同三五知己到酒店看足球賽事直播（圖片來源：香港康得思酒店）


　　香港康得思酒店客房都是走簡潔路線，顏色以黑白、深藍及啡色為主，給人一種舒服、整潔時尚的感覺。另外，房內設有特色Dream Bed甜夢睡床、豪華浴室及有多款枕頭選擇，大家看完球賽都可以睡上一個好覺。如果剛看完球賽太開心、暫時睡不著的話，可以從落地玻璃窗望著香港城市夜景，再和朋友聊聊天，必定能好好放鬆心情。


高級客房（圖片來源：香港康得思酒店）


　　看球賽看到一半必定肚餓，「球迷狂歡住宿套餐」除了包括一晚住宿外，更包括派對小吃拼盤，食物有雞槌、西班牙白毛豬火腿芝士吐司、脆炸雲吞及薯條；口渴了可以以優惠價錢享用瓶裝冰凍啤酒和氣泡酒。


派對小吃拼盤（圖片來源：香港康得思酒店）


　　而在第二日早上，大家可以到The Place享用豐盛的自助早餐，食一個豐富的早餐才會有精神應付第二天的工作！


大家可以到The Place享用豐盛的自助早餐（圖片來源: 香港康得思酒店）


「球迷狂歡」住宿套餐：

 

  • 兩位至四位客房住宿一晚
  • 每位住客於The Place享用自助早餐
  • 派對小吃拼盤（雞槌、西班牙白毛豬火腿芝士吐司、脆炸雲吞及薯條）
  • 客房內觀看2022世界盃及英格蘭超級足球聯賽（英超）足球賽事直播
  • 以優惠價淨價港幣110元加購享用1664啤酒六瓶或氣泡酒一瓶
  • 酒店餐廳及酒吧消費可享85折優惠（包括房內用餐）
  • 預訂任何90分鐘或以上之正價水療療程即享港幣300元折扣優惠（適用於星期一至四，公眾假期除外）#
  • 酒店客房內及公眾地方尊享免費寬頻上網服務
  • 免費康得思體驗，包括太極指導班、明酒窖小型品酒會及自導藝術之旅
  • 免費使用健身及休閒娛樂設施、頂層恆溫游泳池及 24 小時健身中心（須視乎政府最新規定）
  •  免費享用PressReader閱報服務


價錢：高級客房住宿每晚$1,098起，三人家庭客房住宿每晚$1,448起，四人家庭客房每晚$1,798起
預訂日期：即日至2022年12月29日
入住日期：即日起至2022年12月30日，不適用2022年12月23至26日


預訂及查詢連結

 

 

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