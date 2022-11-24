日日返工湊「職場巨嬰」？玻璃心！一味求遷就！三催四請只換來「畀多少少時間ok？」即Check身邊同事有無呢7大特徵！

「BB」雖然可愛，但置身職場，只會是需要人去呵護和引導的「職場巨嬰」！甚麼是「職場巨嬰」？就是擁有成年人的年齡，心智和行為卻像BB一樣，不但無法自理、需要別人照顧，更愛鬧脾氣，甚至因為處於不成熟狀態而習慣逃避問題，令人頭痛不已！不論是刻意，還是不自覺地做了「職場巨嬰」，反正就是加重了其他同事及上司的負擔！如果你懷疑自己或身邊同事是這種要人湊的「職場巨嬰」，即Check自己／同事有沒有以下7個特徵！



【職場巨嬰】特徵1. 工作能力低



「職場巨嬰」的最大特徵，就是工作能力差、生產力低。明明他們在個人履歷上表明自己「有N年工作經驗」、「有XX技能」、「懂得處理XX」，但到實質開工卻茫無頭緒，凡事都要有「家長」從旁協助而無法獨立完成工作，最終只會拖慢整個團隊的工作效率！



【職場巨嬰】特徵2. 拖延症



「職場巨嬰」不但無法獨立完成工作，往往更患有拖延症，總是將工作一拖再拖，需要「家長」三催四請才說一句「呀，不好意思，我忘了」，拖到Deadline甚至會問：「畀多少少時間Ok？」



【職場巨嬰】特徵3. 玻璃心



BB一遇到不順心的事便會哭鬧，要人安撫、要人哄，「職場巨嬰」也一樣，他們尤其對批評極度敏感，總以為別人「對人不對事」，當被上司責罵問責時，就會覺得很受傷，然後一整天擺臉色給上司看，令人下次不知道該如何與他們溝通！



（《荼靡》劇照）



【職場巨嬰】特徵4. 不願離開舒適區



由於像BB一樣缺乏安全感，「職場巨嬰」通常都不願離開舒適區，所以只會日日努力「扮工」，實質固步自封。久而久之，當這些「職場巨嬰」眼見身邊同事比自己發展得更好時，又會不自覺和他們比較，便會開始心生不滿和抱怨，最終整個工作氣氛只會愈來愈負面。



【職場巨嬰】特徵5. 不懂分優先次序



「職場巨嬰」還有一大特徵，就是不懂分優先次序，無法將工作按「重要且緊急」、「重要但不緊急」、「緊急但不重要」及「不重要且不緊急」去處理，結果總是把時間浪費在不重要且不緊急的事情上，絕對是得不償失，更會影響到自己的工作團隊。



【職場巨嬰】特徵6. 推卸責任



「職場巨嬰」就像小孩一樣，總是缺乏責任意識，一旦遇到問題，他們不是怪別人不合作，便是怪工作量太多，從來不認為自己也有一定程度的責任！



【職場巨嬰】特徵7. 總要別人遷就



「我想要這個！」、「我想要那個！」、「我還想……」有些「職場巨嬰」會對工作有很多想望，更渴望別人能幫助自己達成，所以總要求同事圍著自己團團轉，一旦做錯事，不但不會出聲，更會要求別人「孭鑊」，長此下去只會被貼上「不值得信任」的標籤！



（《請叫我總監》劇照）



致「職場巨嬰」：



公司不是你的家、我們也不是你的家人，這裏沒有人有義務照顧你。你需要學會「對自己負責任」、「努力裝備自己」、「培養積極的工作態度」、「從失敗中修正錯誤」，才能「斷奶」長成大人。請記得，拒絕做巨嬰，是我們進入職場的第一步！



敬祝 事業順利！



你的上司／同事



