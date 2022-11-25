  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
時事要聞
娛樂情報FOCUS政經范局政是有心立會透視鏡雷鳴天下容我世說威少看世界飛常談台灣熱話暢所欲妍論盡中港台葉劉的地球儀全城聚焦點小事大意義政•漫
關鍵字：立法會 選舉 90後 土地發展 中美關係 大灣區 烏克蘭 拜登 新冠肺炎 國安法 大國博弈 共同富裕

25/11/2022

的士今申「起錶」加6元 7月才加價商會稱不足追成本 司機憂生意

#加價 #的士
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　【晴報專訊】多間公共交通工具營辦商陸續申請加價，有的士團體昨預告，今會向運輸署申請「起錶」加6元，或分兩年實施，市區的士由現時27元加至33元。商會稱，今年7月加價未足以追回過去5年的成本上升，強調加價屬逼不得已，但亦有前綫司機憂會損生意。

 

 

的士業界透露，今向運輸署申請「起錶」加6元，或分兩年實施，市區的士將由27元加至33元。

 

　　運輸署稱，如接獲申請會按機制考慮，有議員希望當局先加強打擊「白牌車」，避免要靠加價來改善生計。

 

　　的士在今年7月才獲准「起錶」加3元至27元。的士車行車主協會永遠會長吳坤成昨稱，初步考慮申請「起錶」再加6元，明白對市民會有負擔，可能會分2年實施，短中長途加幅會有分別。他稱，業界對加價亦感「痛心、無奈」，惟5年前申請加價，到今年7月才獲批，而且只「加一半」，故此加價亦屬迫不得已，期望政府今次加快在1年內完成審批申請。

 

或分兩年實施 短中長途有別

 

　　香港的士小巴商總會稱，今日會向運輸署建議兩個方案，分別為明年上半年先加3元，後年第一季再加3元，或一次過在明年上半年加6元。該會理事長周國強稱，政府代表早前承認，目前咪錶收費滯後2成，現時不但車價貴，維修保養等不同成本均有上漲，就算今次加價獲批亦難保不會再申請加價。

 

　　不過，前線司機反應兩極，司機郭先生指，7月加價連同政府放寬防疫，利潤已有改善，憂市民不接受加價會影響客量；另一司機林先生更表明不贊成加價，他指7月加價後，生意減少約1至2成；但何先生認為今次加幅合理，指乘客有需要如趕時間仍會選搭的士。

 

　　不少市民表示無奈接受，屈先生每周都會因為「開OT」而坐3至4次的士，他稱，身為消費者固然不希望加價，但明白油價上升，加價亦合理，如有需要仍會坐的士。高小姐亦呻「依家樣樣都貴」，但趕時間仍會坐的士。

　　運輸署回應稱，得悉個別商會申請加價，若業界已有共識及提出申請，政府會按現有機制處理，包括考慮的士經營、市民接受程度及與其他公共交通工具收費維持合理差距。

 

車用石油氣下月加4%

 

　　天星小輪及多間巴士公司本周相繼透露已申請加價，其中巴士公司提到燃油成本上升，是加價原因之一。機電署昨宣布，下月會調整專用石油氣站的車用石油氣價格上限，每公升加0.17至0.18港元，加幅約4%，最新上限介乎每公升3.77至4.35港元不等。

 

車用石油氣下月加價，每公升最高4.35元，加幅約4%。（資料圖片）

 

議員倡補貼抵銷 打擊白牌車

 

　　航運交通界立法會議員易志明表示，公營交通機構確實面對營運困難，建議政府協助增加非票務收入，另透過補貼或其他措施壓低加幅。立法會議員田北辰則建議加幅以通脹率封頂，若行會批准加幅越過通脹，額外加幅由政府補貼承擔。另一議員陳恒鑌建議，政府應打擊非法載客取酬活動，改善的士生意，以避免加價。

 

轉載自: 晴報

加息周期唔使急，最緊要定！各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇

我要回應

更多時事要聞文章

你可能感興趣

#加價 #的士

更多世事政情文章

放大顯示
風水蔣知識

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【「嘉」點獎賞】賞M+草間彌生展覽期間限定CASETiFY手機保護殼

etnet.com.hk