的士今申「起錶」加6元 7月才加價商會稱不足追成本 司機憂生意

【晴報專訊】多間公共交通工具營辦商陸續申請加價，有的士團體昨預告，今會向運輸署申請「起錶」加6元，或分兩年實施，市區的士由現時27元加至33元。商會稱，今年7月加價未足以追回過去5年的成本上升，強調加價屬逼不得已，但亦有前綫司機憂會損生意。

的士業界透露，今向運輸署申請「起錶」加6元，或分兩年實施，市區的士將由27元加至33元。

運輸署稱，如接獲申請會按機制考慮，有議員希望當局先加強打擊「白牌車」，避免要靠加價來改善生計。

的士在今年7月才獲准「起錶」加3元至27元。的士車行車主協會永遠會長吳坤成昨稱，初步考慮申請「起錶」再加6元，明白對市民會有負擔，可能會分2年實施，短中長途加幅會有分別。他稱，業界對加價亦感「痛心、無奈」，惟5年前申請加價，到今年7月才獲批，而且只「加一半」，故此加價亦屬迫不得已，期望政府今次加快在1年內完成審批申請。

或分兩年實施 短中長途有別

香港的士小巴商總會稱，今日會向運輸署建議兩個方案，分別為明年上半年先加3元，後年第一季再加3元，或一次過在明年上半年加6元。該會理事長周國強稱，政府代表早前承認，目前咪錶收費滯後2成，現時不但車價貴，維修保養等不同成本均有上漲，就算今次加價獲批亦難保不會再申請加價。

不過，前線司機反應兩極，司機郭先生指，7月加價連同政府放寬防疫，利潤已有改善，憂市民不接受加價會影響客量；另一司機林先生更表明不贊成加價，他指7月加價後，生意減少約1至2成；但何先生認為今次加幅合理，指乘客有需要如趕時間仍會選搭的士。

不少市民表示無奈接受，屈先生每周都會因為「開OT」而坐3至4次的士，他稱，身為消費者固然不希望加價，但明白油價上升，加價亦合理，如有需要仍會坐的士。高小姐亦呻「依家樣樣都貴」，但趕時間仍會坐的士。



運輸署回應稱，得悉個別商會申請加價，若業界已有共識及提出申請，政府會按現有機制處理，包括考慮的士經營、市民接受程度及與其他公共交通工具收費維持合理差距。

車用石油氣下月加4%

天星小輪及多間巴士公司本周相繼透露已申請加價，其中巴士公司提到燃油成本上升，是加價原因之一。機電署昨宣布，下月會調整專用石油氣站的車用石油氣價格上限，每公升加0.17至0.18港元，加幅約4%，最新上限介乎每公升3.77至4.35港元不等。

車用石油氣下月加價，每公升最高4.35元，加幅約4%。（資料圖片）

議員倡補貼抵銷 打擊白牌車

航運交通界立法會議員易志明表示，公營交通機構確實面對營運困難，建議政府協助增加非票務收入，另透過補貼或其他措施壓低加幅。立法會議員田北辰則建議加幅以通脹率封頂，若行會批准加幅越過通脹，額外加幅由政府補貼承擔。另一議員陳恒鑌建議，政府應打擊非法載客取酬活動，改善的士生意，以避免加價。