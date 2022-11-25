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25/11/2022

拍拖一年嗌女友做老婆 劉錫賢預告明年再婚

#劉錫賢 #結婚
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　　【晴報專訊】現年61歲的「亞視忠臣」劉錫賢曾於13年離婚，去年與圈外女友袁綺弘（Ievan）墮入愛河。日前他忽然在FB放閃，上載與女友的恩愛拍拖片段，自爆二人拍拖一年，更公開稱「老婆我愛妳」，疑宣布再婚。不過，昨日肥仔賢回應本報表示︰「我未註冊。」他透露打算明年結婚，給女友一個名份。

 

 

　　劉錫賢目前仍活躍於影視圈，本月初在ViuTV劇集《季前賽》中，與郭嘉駿（193）的一幕感人對手戲，令觀眾睇到眼濕濕；他亦有份參演話題電影《正義迴廊》，保持曝光率。去年，肥仔賢與圈外女友袁綺弘發展黃昏戀，轉眼已拍拖一年。肥仔賢原來十分浪漫，他日前將二人拍拖以來的恩愛時光剪輯成短片，放在FB分享，放閃之餘順道報喜。他向女友發表愛的宣言：「2021年的昨天我剛剛與她正式拍拖，轉眼間已經一年了，我決定與我另一半再次去上年的所有地方，重溫甜蜜溫馨時光，但發現原來我們已經昇華了，因為她不單是我另一半，更是終身跟着我的那一個；老婆，我愛妳。」女友身份升呢變「老婆」，不少網民紛紛留言恭喜二人開花結果。

 

澄清仍未註冊

 

　　昨日本報聯絡肥仔賢，問到是否已經與女友註冊？他回應︰「仲未！（明年結婚？）有打算，總之有消息就通知大家。」似乎將婚事低調處理。事實上，今年五月肥仔賢攜同女友出席公開活動，曾透露有意在今年12月結婚。他大讚女友經常陪他散步，又會下廚煮住家飯，他自爆首次品嘗女友的廚藝時，更感動到喊。肥仔賢笑言自己食住家飯不但無增磅，反而減了近40磅，他感激女友督促，令他養成健康好習慣。

 

肥仔賢與女友原來已拍拖一年，二人經常四出搵美食。（FB截圖）

 

肥仔賢早前帶女友欣賞粵劇《智擒四人幫》，享受浪漫時刻。（FB截圖）

 

肥仔賢帶女友出席活動，又公開叫女友做「老婆」，早已認定對方。（資料圖片）

 

肥仔賢在《季前賽》激發193的演戲潛能，二人的演出獲網民大讚。（網上截圖）

 

轉載自: 晴報

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