「陽光男女」35年後再同框 鄭伊健讚樊亦敏有愛心

【晴報專訊】鄭伊健在紅館舉行九場演唱會，吸引不少圈中人捧場，伊健的歌曲不但是大家的集體回憶，當年他拍攝的檸檬茶廣告更是經典，當年的廣告女主角樊亦敏亦有去睇騷兼到後台合照。這對「陽光男女」相隔35年再合體，獲網民大讚凍齡男女。

樊亦敏在社交網分享與伊健的合照，並寫道「很正的一晚」。

鄭伊健和陳寶珠昨日到尖沙咀出席《香港血癌基金x海港城「MERRY STREETMAS」慈善籌款揭幕禮》，前一晚仍在開騷的伊健，活動完結後便要到紅館準備當晚個唱。他坦言雖然疲倦但不能多想，提到之前在安哥環節唱歌冧太太蒙嘉慧，伊健笑言要在演唱會「自肥」，被問到是否浪漫的人？伊健表示︰「唔知點為之浪漫，老婆都OK收貨嘅，總之我哋好開心。」

寶珠姐與伊健為慈善出錢又出力。

靠ERROR節目減壓

提到樊亦敏前晚到紅館欣賞伊健演唱會，令二人相隔35年再同框，伊健表示︰「佢keep得好好，又好有愛心，知道佢經常幫助有需要嘅人。」此外，同一晚ERROR成員梁業（肥仔）、何啟華（阿Dee）和郭嘉駿（193）都有捧場，伊健在台上點名多謝他們︰「我上次演唱會，返去減壓就係睇你哋嘅《花姐ERROR遊》，多謝你哋帶畀大家歡樂。我知你哋嚟緊開演唱會，加油啦！」三子起立向伊健鞠躬，全場歡呼。

ERROR三子興奮大曬與伊健合照。（IG圖片）

193接受本報訪問時透露是伊健邀請他們睇騷，又指伊健是他的兒時偶像，二人更有淵源，原來大家都跟同一位唱歌老師學唱歌。193希望能與伊健合作︰「我好想同伊健合唱《數碼暴龍》主題曲《自動勝利Let's Fight》，同埋可以拍到《伊健ERROR遊》，咁就最開心！」