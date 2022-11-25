  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
娛樂情報
時事要聞FOCUS政經范局政是有心立會透視鏡雷鳴天下容我世說威少看世界飛常談台灣熱話暢所欲妍論盡中港台葉劉的地球儀全城聚焦點小事大意義政•漫
關鍵字：立法會 選舉 90後 土地發展 中美關係 大灣區 烏克蘭 拜登 新冠肺炎 國安法 大國博弈 共同富裕

25/11/2022

「陽光男女」35年後再同框 鄭伊健讚樊亦敏有愛心

#鄭伊健 #演唱會 #樊亦敏
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　【晴報專訊】鄭伊健在紅館舉行九場演唱會，吸引不少圈中人捧場，伊健的歌曲不但是大家的集體回憶，當年他拍攝的檸檬茶廣告更是經典，當年的廣告女主角樊亦敏亦有去睇騷兼到後台合照。這對「陽光男女」相隔35年再合體，獲網民大讚凍齡男女。

 

樊亦敏在社交網分享與伊健的合照，並寫道「很正的一晚」。

 

　　鄭伊健和陳寶珠昨日到尖沙咀出席《香港血癌基金x海港城「MERRY STREETMAS」慈善籌款揭幕禮》，前一晚仍在開騷的伊健，活動完結後便要到紅館準備當晚個唱。他坦言雖然疲倦但不能多想，提到之前在安哥環節唱歌冧太太蒙嘉慧，伊健笑言要在演唱會「自肥」，被問到是否浪漫的人？伊健表示︰「唔知點為之浪漫，老婆都OK收貨嘅，總之我哋好開心。」

 

寶珠姐與伊健為慈善出錢又出力。

 

靠ERROR節目減壓

 

　　提到樊亦敏前晚到紅館欣賞伊健演唱會，令二人相隔35年再同框，伊健表示︰「佢keep得好好，又好有愛心，知道佢經常幫助有需要嘅人。」此外，同一晚ERROR成員梁業（肥仔）、何啟華（阿Dee）和郭嘉駿（193）都有捧場，伊健在台上點名多謝他們︰「我上次演唱會，返去減壓就係睇你哋嘅《花姐ERROR遊》，多謝你哋帶畀大家歡樂。我知你哋嚟緊開演唱會，加油啦！」三子起立向伊健鞠躬，全場歡呼。

 

 

ERROR三子興奮大曬與伊健合照。（IG圖片）

 

　　193接受本報訪問時透露是伊健邀請他們睇騷，又指伊健是他的兒時偶像，二人更有淵源，原來大家都跟同一位唱歌老師學唱歌。193希望能與伊健合作︰「我好想同伊健合唱《數碼暴龍》主題曲《自動勝利Let's Fight》，同埋可以拍到《伊健ERROR遊》，咁就最開心！」

轉載自: 晴報

【「嘉」點獎賞】睇節目學兩性關係知識，仲賞你M+草間彌生展覽期間限定CASETiFY手機保護殼！► 了解詳情

我要回應

更多娛樂情報文章

你可能感興趣

#鄭伊健 #演唱會 #樊亦敏

更多世事政情文章

放大顯示
風水蔣知識

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【「嘉」點獎賞】賞M+草間彌生展覽期間限定CASETiFY手機保護殼

etnet.com.hk