自認後生時貪玩 陳山聰全因太太變黐家男

【晴報專訊】陳山聰今年劇接劇，不但每次演出皆成熱話，在台慶頒獎禮中更獲各獎項共15個提名，為全台之冠外，更是視帝大熱。事業上愈戰愈勇，山聰的家庭同樣美滿得意，他自認年輕時愛玩，全因妻子Apple改變了他，令他成為顧家好男人。

山聰有妻兒萬事足，事事以家庭為先。（FB圖片）

陳山聰憑《美麗戰場》的「一言Sir」、《金宵大廈2》及《回歸光影頌︰我的驕傲》三劇提名視帝，又以《十八年後的終極告白2.0》、《鐵拳英雄》及《超能使者》提名最佳男配角。獲網民推舉成視帝大熱，山聰坦言雖有信心得獎，但亦做好失落獎項的心理準備。「我覺得『今年未必會係你』，有咁多競爭對手，有咁多咁出色嘅演員，包括安仔（郭晉安）、最近《下流上車族》嘅林敏驄，同佢哋一齊提名，對我嚟講已經係一種好大嘅榮耀。攞到就錦上添花，攞唔到亦都唔代表陳山聰無努力過，就算攞唔到，觀眾都畀掌聲，我覺得呢樣嘢更加緊要。」

視帝大熱抱平常心

入行快30年的山聰，自言有過往的經歷，才能駕馭一言Sir一角，「嗰種自信、嗰種自豪，要有說服力㗎嘛，到我年紀再大啲，睇住Jaco（兒子陳霆軒）慢慢長大，我嘅變化都會唔同，到時我嘅戲路又唔同，人哋搵我演嘅角色都唔同。今日我係演員，相信將來我都係一個演員，我會活到老演到老，演到我無氣力再演為止，我會將我嘅生命畀咗戲劇世界。」他打趣說，希望將來可以獲得「萬千光輝演藝大獎」。

在《美麗戰場》演金牌經理人一言Sir，獲觀眾大讚夠壓場。

山聰在台慶劇《超能使者》飾演新移民高勇，回想拍攝期間正值兒子出生，他開心說：「真係好難忘，當時我拍緊一場打戲，嗰晚拍到天光，跟住就返屋企執行李，陪老婆去醫院，晏晝就入產房。」愛妻號山聰坦言全因遇上太太Apple，令他變得成熟有責任感，更珍惜擁有的美好家庭。「我無諗過陳山聰會將家庭睇得咁重要，以前我後生唔會咁，梗係出咗去玩㗎啦，點會返屋企㗎？依家調番轉，（工作）中間有時間，都會返一返屋企，就係為咗見個仔，希望Jaco為呢套劇同爸爸帶嚟一啲好運。」

山聰在《超能使者》中飾演新移民，特地苦練米線姐姐口音。

遺憾陪亡父時間太少

在《超》劇中擁有刀槍不入的能力，山聰坦言自己最想有「時間停頓」的能力，好讓他回到亡父生前的時光。陳爸爸生前在澳門工作，山聰因忙拍劇，平日甚少回澳門探望父親；在父親臨終前的最後日子，雖然他一直留在父親身邊，但遺憾陪伴的時光太短。他哽咽說︰「去到最後我先陪到爸爸，對我嚟講係一種遺憾，所以希望時間倒流，我帶埋Jaco返去見佢，呢個係我最大嘅心願。當然我知道佢喺天上，都會睇到孫仔幾咁得意、幾咁可愛，我相信佢會好開心。」人生如馬拉松，近年熱愛跑步的山聰，指運動令他有所得着。「我有低谷過，我有錯過，但人總係要向前看。面對失敗唔係最困難，最困難係你失敗咗，企番起身之後，點樣步向成功；只要你堅持、努力、用心去做，你一定可以跑去你想跑嘅終點。」