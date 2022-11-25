民粹主義抬頭 世界不穩

山雨欲來風滿樓，世界可能正處於風雲變色的前夕，我們在一些國家的民情中總可找到一些先兆。我們若有足夠智慧，便應早作準備，在危機未發生前便先把它們化解掉。

造成世界政經格局大變的主要動力是全球經濟一體化。這個過程使到整個世界的生產力大幅上升，我以前已多次說過，不贅。但不同國家不同人等得益卻不盡相同，西方國家或富裕地區主要是資本家得益，普通人得到的好處有限。至於有參與全球化生產與貿易的發展中國家，特別是中國與印度，則脫胎換骨，得益非凡，大多數的普通人實質收入也猛升數十倍。此種東升西降的架勢在原本富裕的地區自然滋生出強烈的不滿及民粹主義思潮，大大不利政治與經濟的穩定。

以動聽口號鼓吹破壞

民粹主義有兩個主要特點，一是它的排外性，或甚至是仇外，二是它的反精英或仇富。這很易理解，原本是富裕地區的人民眼見外地人民生活不停改善，自己社會某些精英也暴富起來，但自己卻依然原地踏步，毫無進展，怎得不怨憤？打爛舊秩序正合他們心意。他們的思想基於怨恨，若然有愛與和平的口號，也只不過是包裝，並非真實，所以一旦讓其動員起來，所產生的力量只可能是破壞性、不守法及極端的，不會是社會之福，3年前香港的黑暴可充分體現這些原素。

正是因為民粹主義者的行事並無底綫，他們也需要一些動聽的口號去填補自己道德上的空虛。有些人會假托自己的信念是自由民主，別人則是邪惡。馬斯克收購了推特，在美國中期大選後留言「Vox Populi、Vox Dei」（人民的聲音便是天主的聲音）。此人親特朗普，大概以為共和黨的小勝便是天主的旨意。此種把自己的個人願望或信念假托最高權威，古今中外皆有之，中國周公年代是天命論，法國路易十四也自稱擁有Mandate of Heaven。

暫非政治上萬應靈丹

在歐洲，民粹主義抬頭，不但體現在政客與媒體的評論上，在選舉結果也可見端倪。意大利新選出的總理梅洛尼屬極右民粹政黨意大利兄弟黨，在支持梅洛尼的集會中，赫然有見仿效當年墨索里尼黑衣隊衣着的群眾出現，梅洛尼不知會否努力褪去法西斯淵源的色彩？瑞典過去本是一個較為左傾的福利國，但有新納粹背景、反對非歐盟國家人民移民到彼邦的瑞典民主黨一樣可變身為第二大黨，成為執政右翼聯盟的一部分。美國6年前已出現了特朗普，他的選民當中，雖有人認同自由市場機制，但也有相當一部分十分民粹，排外精神在蓬佩奧等反華人士中可明顯見到，去年1月6日衝擊國會山莊也可見其無法無天反精英的態度。

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但不要以為民粹主義已取得全面勝利。美國共和黨在此次中期選舉中成績不及預期，反映其討好民粹的手段也不見得被人民完全受落。巴西的民粹主義總統博爾索納羅以輕微票數輸給盧拉，說明民粹主義並非政治上的萬應靈丹。民粹主義者與其他政治力量在西方角力，似在互相拉鋸，仍未到決定勝負。

對假消息免疫力差勁

民粹主義者最使人討厭的一點便是他們理性思維欠缺，喜歡以極端思想指導行為，對製造假新聞自欺欺人，他們認為是替天行道的正義之舉。西方傳媒一直集體抹黑中國，固然有政治利益的考量，但與民粹主義自命正義、他人則邪惡的作風是一脈相承。對於假消息，民粹主義者的免疫力十分差勁。3年前所謂的831太子站多人死亡失蹤鬧劇，至今仍有頭腦閉塞的人深信不疑，足可警惕我們，腦袋一受民粹侵害，智商便再無下限。

半世紀前香港大專界的口號中有一句是「放眼世界」。此口號今天仍有現實意義，放眼世界才可見到西方世界近年亂象紛呈，其既有的西式民主制度不但對民粹主義毫無防範能力，而且還容易遭到騎劫，民粹與劣質民主渾然一體，對世界的穩定性遺禍深遠。香港的黑暴被西方傳媒稱之為民主運動，但黑暴的真身其實是排外、反精英、視法治為無物的民粹主義破壞者，與希特拉的納粹棕衣青年團或文革紅衞兵的行為並無重大區別。但西方傳媒也非全錯，民粹確有可能寄居於民主中，民主有優質元素也有劣質元素，它的劣質部分與民粹主義也難以分辨。只是當今西方世界受此思潮影響的人不少，未來這會是動亂的根源。