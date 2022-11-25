債券不是想像中低風險？！

早前跟一位投資界高人飯局，大家談到今年以來的投資市場，少不免有點嘆氣，因為幾乎所有投資工具都跌。最簡單就是，不論股票還是債券，今年都有明顯跌幅。

投資學上教我們，股票和債券是兩種資產，很大程度上，股票下跌時，債券不一定下跌，即使下跌，跌幅都會比股票低。誰不知，今年以來，股票和債券都大幅下跌。

我同意，股票和債券的所謂「大幅」下跌，實際上仍然有些分別，即是債券的跌幅始終比股票低，但論債券本身的跌勢，今年也是特別厲害的。

如果你是本地投資者，又或者，你不是本地投資者，但你有買內地房地產企業發行的債券，我指的是外幣債券，大多都是美元債，你也應該感受到，這個跌幅也絕對可以用驚人來形容，因為一些跌了八、九成，好的也跌了四、五成。某程度上，比起整體股票的跌幅還要厲害呢！





（shutterstock）

因此，這位高人認為，我們經常掛在口邊的，債券是低風險投資工具，也實在是不準確的。

說到這裡，我想補充的是，除了內房這類企業債之外，優質債，即是國債或半官方機構發行的債券，今年也確實跌得厲害，一般都有兩至三成跌幅，主要原因是美國「暴力加息」，即是意想不到地，在短時間內大幅加息，這是過去罕見的。

由於市場息口上升，投資者會沽出本來持有的債券，令到債價下跌，直到孳息率升至跟市場利率看齊為止。

我認為，對普羅投資者來說，他們的理解是，只要持有一張債券至到期日，發行人能夠歸還我的資本，我就等於沒有任何風險。這也是對的，但其實，在投資者買入債券，直到期滿前的日子中，債券的價格是會有上落的。

只不過，對大部分小投資者來說，他們根本不用理會當中的價格上落，實際上也不容易知道期間的價格變化。因此，對他們來說，這是可以不用理會的。

但我這位投資界的高人，他不是炒股，而是炒債，他就深深感受到，債券其實一點也不算低風險。

他舉例說，如果一隻債券現在跌了五成，你夠膽買入，如果最終發行人違約，你是Total Loss的，但如果發行人能夠化危為機，最終可以還本付息，你的回報就是一倍以上了，這是不是高風險，高回報的投資？

我知道，過去在低息的日子，有些私人銀行的客戶，更會以槓桿，即造孖展的方式買債券，以便擴大利潤，這豈不是更高風險？是耶非耶，下次再續。