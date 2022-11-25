想像「老後」世界：假如明天我變成100歲！透過跨代創意對話，發掘未來安老可能！

從小時候開始，不論是作文題目或是與朋友聊天分享生活，對話中總會出現「如果」一詞，由小學時期的「如果我是太空人」到朋友聚會中討論的「如果我老了」。「如果」對大部分人而言可能是假設性問題的開端，但對於筆者來說，「如果」卻是一條打開創新思維的鑰匙。

最近筆者參加了一個由啟民創社於油街實現藝術空間舉辦的「如果___創意對話系列」活動，與10多位不同年齡、背景的人士展開「假如明天我變成100歲」的創意對話，這個對話系列活動，是透過一連串的互動，結集不同族群，以跨世代、跨思維、跨界別的方式，發掘彼此的經驗、創意和觀點，運用發問「如果」的創新精神，回應未來的事情。

100個精選自「社創設計室」共創點子中，透過5i設計思維為共同議題萌芽創意新點子，發掘安老創新的可能性。（圖片由作者提供）

「如果___點子庫」: 發掘安老創新的可能性

活動由100個精選自「社創設計室」計劃的共創點子開始，標示著不同人士對社會議題的創意想法，這100個「點子」是於2017-2019年間收集了來自1,000多位年輕人和400多位老年人的老齡創新意念，展示了每個人對不同議題的想法 : 當中包括: 「行走」、「隨時上落系統」、「讓坐」及「枴杖」等題目，透過5i設計思維：調查（Investigation）、潛行（Immersion）、構思（Ideation）、介入（intervention）、執行（implementation），為共同議題萌芽創意新點子，反映了不同人士對於安老創新的可能性。

筆者翻開了其中一張寫上「老人院」的點子卡，看到名為「月老計劃」的未來老人院所新概念，內容寫道「2068年，人類活動已踏足月球，月老計劃就是在月球建立一所老人院，由於月球只有地球重力的1/6，或許可以減輕老後面對的關節痛問題，甚至減低跌傷的風險」。作為安老院舍營運者，筆者於學生時代開始接觸安老服務，時常被問到對香港安老服務的看法，及未來發展的方向，卻被這個天馬行空的「創新點子」吸引著。從來，安老創新就是要提出許多的假設，多發問一些「如果」，把既有的「安老院」的標籤放下，未來安老是應該有選擇且多元性，安老院的設計要「去醫療化」，成為大家嚮往安老居所，「老人院」的點子卡令我們把「安老院」概念重新想像，帶來特別的創新思維。

其中一張「老人院」的點子卡，創作者構思出未來老人院的新概念—

「月老計劃」，跳出了傳統對安老院的想像。

（圖片由作者提供）

其中一張「老人院」的點子卡，創作者構思出未來老人院的新概念—

「月老計劃」，跳出了傳統對安老院的想像。

（圖片由作者提供）

跨代跨界別創意對話 : 構想未來「老後」世界

在眾多的點子卡中，筆者今次分享的環節是「百歲」，在展開「如果___創意對話系列」前，筆者先與參與者解說香港目前的人口情況與社區資源，並鼓勵大家需要提升對安老的認識，不要等到需要服務才去尋找服務，對於未來照顧家人和未來的自己有相當大的幫助。 聽完分享後，10多位參加者便利用小工具及畫筆，發揮創意製作出「假如明天我變成100歲」的創新點子。

筆者分享的環節是「百歲」，透過跨代跨界別的創意對話，構想未來「老後」世界。

（圖片由作者提供）

記得一位中年女士分享了她的畫像：「我都是非常實際；希望100歲的時候有很多頭髮，健康的牙齒，以及強壯的雙腿，可以環遊世界。」她繼續說，之前因為照顧家中長者，忽略了健康，所以認為健康最重要; 另一位20多歲的參加者，畫了亞凡達及一個腦袋，旁邊寫了"Avatar+Metaverse"，他認為未來人類雖然會死亡，但可以保留我們的潛意識，以不同媒介繼續生活，不再局限於驅體，就像電影《潛行空間》或《亞凡達》的橋段。

或許，大家會覺得這些對話可能比較「天馬行空」，但是創意從來都是無所限制，透過今次開放式平台，達到集思廣益的效果，任何人都可以分享自己的創意想法，也許大家都不是該專業領域的人員，但倘若有個有趣的點子，又或是一個大膽的想法， 都可以用以重新反思「老」的定義，畢竟我們對「老」的詮釋會因為我們的年齡或人生閱歷而有所不同， 但我們每個人仍可以構想未來「老後」世界 「假如明天我變成100歲」—我會舉辦一個線上線下的「百歲大派對」，閱讀出我人生每個階段的故事，與好友一同慶祝100歲這個世紀里程碑。

【如果___點子庫｜創意對話系列4至10】

啟民創社團隊將會在11月23、25、27、30日及12月1、2日在油街廚房，跟來自不同專業界別、國籍的嘉賓們進行創意對話，與市民一起在基層醫療、生死、腦退化、身份認同及傷健共融等議題中發揮創意想法，歡迎大家報名或即場參加。（詳情請參閱 : https://www.enable.org.hk/zh/news/what-if-creative-dialogues）

創意從來都是無所限制，可透過今次開放式的平台，能集思廣益，任何人都可以分享自己的創意想法，一起發掘未來安老可能性。

（圖片由作者提供）



