2022年全球大學畢業生就業能力排名！香港4間大學排名全跌？香港最高排名係呢間！

每一個僱主都想請一個能力好的員工，他們聘請大學畢業生很多時都會考慮甚麼呢？相信就業後的能力都是其中一個考慮因素。最近《泰晤士高等教育》（THE）公布了2022年全球大學畢業生就業能力排名，到底在僱主心目中，香港哪一間大學的畢業生就業能力最高呢？



英國出版的《泰晤士高等教育》（THE）早前公布了2022年全球大學畢業生就業能力排名，僱主就以畢業生就業能力投票，一共有44個地方的250間大學。首2名分別為美國的麻省理工、美國的加州理工學院、美國的哈佛大學、英國的劍橋大學及美國的史丹福大學。





2022年全球大學畢業生就業能力排名（圖片來源：UNSPLASH）





2022年全球大學畢業生就業能力排名（圖片來源：UNSPLASH）



在亞洲方面，排名最高為日本的東京大學，排名第7；新加坡國立大學則排名第8；內地的北京大學為第14名。



而香港方面，大學畢業生就業能力排名排名最高為第30名的香港科技大學，但較上年排名跌7位；香港大學排名47位，跌2位；中文大學為94位，跌2位；香港理工大學排名133，跌4位。





香港科技大學（圖片來源：香港科技大學）



