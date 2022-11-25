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25/11/2022

聖誕2022｜繽紛冬日巡禮回歸！西九海邊打卡必影20米高巨型聖誕樹、聖誕小鎮！8大主題聖誕小屋幾時開放？

#周末好去處 #打卡熱點 #本地遊 #旅發局 #繽紛冬日巡禮 #聖誕節 #聖誕燈飾 #聖誕樹 #聖誕小鎮 #西九文化區 #藝術公園 #維港
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Text: Louise Yuen

　　臨近12月，城中不少聖誕燈飾陸續亮燈，由旅發局主辦的「香港繽紛冬日巡禮」今年也強勢回歸，再度進駐西九文化區，由即日起至2023年1月1日把藝術公園打造成海岸歐陸聖誕小鎮。必影足足6層樓高的巨型聖誕樹，加上不同閃燈效果更浪漫，在聖誕節期間，場內更增設奇趣聖誕村，設8大主題聖誕小屋打卡位，周圍充滿節日氣氛。

 


海岸歐陸聖誕小鎮由即日至2023年1月1日再度進駐西九文化區。（由旅發局提供）


　　「香港繽紛冬日巡禮」剛於周五（25日）正式開幕，特別在西九文化區藝術公園設海岸歐陸聖誕小鎮，當中最曯目一定是逾20米高的巨型聖誕樹，足足有6層樓高，是香港今年最高的戶外聖誕樹，望出去更是無敵維港海景，即成為最強打卡位。遠看聖誕樹已相當震撼，加上現場音樂和不同閃燈效果，入夜後更覺浪漫。場內還有布置精緻的聖誕小樹、聖誕馴鹿及古典電燈柱等裝飾，超有聖誕氣氛。

 


海岸歐陸聖誕小鎮的巨型聖誕樹高逾20米，是香港今年最高的戶外聖誕樹。（由旅發局提供）


亮燈後的聖誕樹更有夢幻感覺。（由旅發局提供）


場內設有不少打卡位。（由旅發局提供）


日與夜的海岸歐陸聖誕小鎮，感覺截然不同。（由旅發局提供）


　　而12月23日至27日聖誕節期間，藝術公園另一邊更會增設奇趣聖誕村，有齊鋪滿白雪的冰國度、夢幻糖果屋，以及色彩繽紛的聖誕童趣屋，讓大家盡情遊走於 8 大主題聖誕小屋之間。

 


奇趣聖誕村（由旅發局提供）


旅發局還推出 Instagram 的聖誕動態貼圖 filters！


旅發局「香港繽紛冬日巡禮」聖誕小鎮


日期︰2022年11月25日至2023年1月1日
地點︰西九文化區藝術公園海濱草坪—西面
開放時間︰
2022年11月25日至12月21日—星期一至五 5pm-11pm；星期六、日 11am-11pm
2022年12月22日至2023年1月1日—11am-11pm
2022年12月24至 25日及12月31日（平安夜、聖誕節及除夕將延長開放時間）
 — 11am-1am
網址︰www.discoverhongkong.com/tc/what-s-new/events/hong-kong-winterfest.html
註：最後入場時間：場地關閉前30分鐘

 

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