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25/11/2022

後石油時代來臨！Tesla開放充電站，吸納各牌電動車主！英國石油進軍歐美，搶建充電網絡，充電商戰爆發！

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  • 方展策

    方展策

    少年時，曾研習 Geographic Information System，可惜學無所成，僥倖畢業。成年後，誤打誤撞進入傳媒圈子，先後在印刷、電子、網絡媒體打滾，略有小成。中年後，修畢資訊科技碩士，眼界漸擴，決意投身初創企業，窺探不同科技領域。近年，積極鑽研數據分析與數碼策略，又涉足 Location Intelligence 開發項目；有時還會抽空執教鞭，既可向他人分享所學，亦可鞭策自己保持終身學習。

    智城物語

　　全球多國已頒布燃油車禁售令，將於2025至2040年間陸續執行，代表著世界逐漸邁向「後石油時代」——電動車躍居主流，能源市場結構快將迎來歷史性轉變。身為電動車龍頭的特斯拉（Tesla）自然要把握機遇，近日宣布2022年底前開放美國Tesla充電站給其他廠牌電動車使用，跨足能源服務領域。即將面臨沒頂之災的英國石油（BP）也要急謀轉型，將大規模興建充電站，以免被時代淘汰。


英國石油併購充電服務公司


　　2022年10月27日，歐盟成員國、歐洲議會、歐盟執委會正式達成協議，從2035年起禁止在歐盟27國內銷售新的汽油車與柴油車，以加速向電動車的轉型步伐，盡快實現碳中和。


　　如此一來，內燃機車輛所用的汽柴油，需求量將會大幅萎縮；加上太陽能、風力發電等綠能產業正在快速成長，終有一天石油與天然氣發電亦會被取代。因應即將到來的「後石油時代」，各大石油巨擘近年開始分散投資，其中一個熱門投資項目就是電動車充電站。


　　以英國第一大石油集團英國石油為例，2018年1月向電動車充電公司Freewire投資500萬美元（約3,900萬港元）；5月又用2,000萬美元（約1.56億港元）收購快速充電技術公司StoreDot。


　　2018年6月，BP更豪擲1.7億美元（約13.26億港元），併購當時英國最大的電動車充電服務公司Chargemaster，並改名為「BP Pulse」，成為BP旗下子公司，正式進軍電動車充電服務市場。

 


BP Pulse於2022年3月宣布，將投資10億英鎊（約94.6億港元）在英國本土興建充電網絡，預計2030年旗下公共充電樁數量將上看24,000支。（圖片來源：BP Pulse官網）


　　來到2022年，能源市場結構轉變已迫在眉睫，於是BP不斷加碼投入充電領域。8月，BP與西班牙電力公司伊比德羅拉（Iberdrola）聯合宣布，投資10億歐元（約8.1億港元）在歐洲各地設置1.1萬支快速充電樁。


BP拉幫結派落地歐美市場


　　2022年9月，BP與美國租車公司Hertz達成合作協議，2022年底在北美地區建設3,000支充電樁，分布於Hertz的業務據點和25個人流較高的機場。這些充電樁除可供Hertz電動車租戶使用外，也有計劃對外開放作為收費充電站。

 


BP Pulse跟Hertz簽署了合作協議，將為Hertz旗下電動租賃車在全美建設充電網絡，並會採用其專有充電管理軟件《Omega》來優化充電成本。（圖片來源：BP官網）


　　2022年10月，BP宣布在美國啟動一系列大型充電站「Gigahub」，將會在機場附近和高客運量地區，為的士和網約車提供快充服務。首座Gigahub將與Hertz合作在洛杉磯國際機場附近興建。


　　BP表示，預計2027年美國充電站點將增加到48座，到2030年全球充電樁規模更將達至10萬支。參考現時BP Pulse英國充電站的設計，Gigahubs快充站應會附設飲食販賣機和廁所，並設有提供手機充電與無線網絡的休息區。站內將採用全自助的營運模式，24小時無間斷運作，不需有員工駐場，以節省人力成本。

 


首座Gigahub將位於洛杉磯國際機場附近的Hertz站點，為Hertz電動租賃車提供充電服務。（圖片來源：BP官網）


　　石油公司過往廣布加油站的基建網絡、與加油消費者打交道的經驗、以及雄厚的本業資源，可說是其經營充電站的優勢所在，足以讓他們在全球充電服務市場佔一席之地。


特斯拉擁全球最大充電網絡


　　國際市調機構Precedence Research評估，全球充電樁產業規模可望從2021年的355億美元（約2,769億港元），暴增至2030年的4,173億美元（約3.25兆港元），每年增長率達31%以上。另一研調機構BloombergNEF預測，未來20年全球充電樁產業將會加速起飛，到2040年充電樁數目將增加到3.09億支，產值高達5,890億美元（約4.59兆港元）。


　　面對如此龐大的潛在市場，電動車廠當然也要積極搶攻，當中以Tesla跑得最前。2022年11月，特斯拉宣布已在全球設置了40,000座超級充電站（Supercharger），躍居全球最大電動車充電網絡的寶座。

 


Tesla從2012年9月開始興建充電網絡，經歷10年發展後，現已在全球設置40,000座超級充電站，穩坐世界最大電動車充電網絡的寶座。（圖片來源：Tesla官網）


　　2021年，美國政府公布2.25兆美元（約17.55兆港元）規模的大型基建計劃，其中75億美元（約585億港元）的補助，用於資助私人企業和地方政府興設電動車充電站。政府定下的目標是，2030年前在全美國要有50萬支充電樁。


　　取得補助金的首要條件是，廠商充電樁規格必須通用於各款電動車。因此，Tesla如要獲得補助，一定開放其充電站給其他廠牌的電動車使用。2022年6月底，美國白宮的一條簡報指，Tesla已準備在2022年底開放旗下充電樁，讓非Tesla電動車車主也能夠用到，引發市場熱議。


Tesla開放充電樁給其他廠牌


　　2022年11月，Tesla正式宣布，其電動車充電連接器的設計「北美充電標準（NACS）」，開放給其他車廠使用，有關設計與規格文件已可供下載。該公司現正跟相關標準機構積極合作，希望將NACS納入為公規標準。


　　換句話說，其他廠牌支援NACS規格的電動車，能夠直接使用Tesla充電設備；如果ChargePoint、EVConnect等充電網絡營運商為自家充電樁加入NACS規格，Tesla車主也可以在無需使用轉接器的情況下，直接在這些充電站充電。這無疑對解決充電站經常車滿為患的問題有極大幫助。

 


Tesla宣布，將其充電連接器設計易名為「NACS」（North American Charging Standard），並開放其充電規格給其他車廠和充電設備商使用，希望日後可以成為公規標準。（圖片來源：Tesla官網）


　　為求在電動車市場上獨佔鰲頭，各家車廠都會各自開發不同的充電規格，彼此互不相容，希望能夠跟車主深度綁定在一起，以提高顧客忠誠度。那麼，特斯拉願意做出如何無私的舉措，難道真的只是想取得政府補貼嗎？


　　究其原委，Tesla此舉背後隱藏了3層意義深遠的策略布局：希望從純粹銷售車輛，轉型為販賣能源、餐飲、甚至無人的士（RoboTaxi）等多元化服務。


跨足能源服務賺取充電收入


　　目前Tesla在美國擁有約1,500座支援快速充電的超級充電站，平均每站有9支充電樁，合共13,500支充電樁。特斯拉直接把其充電站面向所有廠牌電動車，等於變成電動車界的「加油站」，跨入能源服務領域。


　　Tesla超級充電站的充電樁已發展至第3代，最高功率可能夠達到250千瓦，比起大多數車廠自建充電樁的功率高出25%；功率愈大，充電速度愈快，例如Model 3只需充電15分鐘，即可補充250公里的續航里數。由此可見，Tesla充電站在數量上與速度上已具有絕對優勢。

 


Tesla第二代（V2）超級充電站僅需要30分鐘即可充飽電，最新的第三代（V3）則只需15分鐘。（圖片來源：Tesla官網）


　　現時在美國註冊的電動車已逾200萬輛。麥肯錫報告（McKinsey Report）預測，到2030年美國電動車數目將會大增至4,800萬輛，約佔路面車輛總數的15%；估計未來8年美國要興建約3,000萬座電動車充電站，才能滿足車主的充電需求。


　　在未來充電設施供應緊張的大環境下，Tesla率先把充電樁開放出來，面向所有電動車車主提供充電服務，當然可以獲得產業各方的支持。電動車初創企業Aptera早於2022年初便呼籲美國政府，採納Tesla超級充電站作為所有電動車充電樁的標準規格。充電網絡營運商EVgo更已把特斯拉充電連接器加裝到自家充電樁。


　　隨著各大車廠積極轉向電動化，未來在馬路上行駛的電動車將會愈來愈多，開放充電樁給其他廠牌車型，將可以為特斯拉創造龐大的收入來源。該公司已表明，非Tesla電動車的充電費用將會比Tesla自家電動車為高。高盛（Goldman Sachs）預估，當特斯拉充電樁數目增加到50萬支，充電服務可為該公司帶來逾250億美元（約1,950億港元）的年度營收。


充電站變餐廳開拓餐飲業務


　　除增加充電收入外，Tesla還可以藉著開放充電樁，讓充電站變身為餐飲和娛樂場所，作為擴張商業版圖的第二層布局。早於2018年，特斯拉執行長伊隆．馬斯克（Elon Musk）已在Twitter上貼文表示，希望充電站可以兼營「免下車、有溜冰鞋的懷舊搖滾餐廳」，讓車主在充電期間可以用餐和休息一下。


　　這個看似天馬行空的想法，近期似乎即將有所進展。2022年5月，Tesla向加州洛杉磯市政府提交申辦餐廳的文件，通過後將會興建一幢樓高兩層的餐廳，並附設超級充電站與露天汽車電影院，組成「Tesla充電休息區」。

 


座落於聖塔莫尼卡大道的Tesla充電站餐廳樓高兩層，整體建築將採用圓形布局。（圖片來源：Twitter@MarcoRPTesla）


　　根據文件顯示，這家餐廳位於洛杉磯荷里活聖塔莫尼卡大道（Santa Monica Boulevard），面積約9,300平方呎。餐廳兩層樓面合共提供逾400個堂食座位，同時餐點也可直接送到車上，預計會24小時營業。


　　Tesla又會在餐廳旁邊架設兩個戶外大螢幕，無論是餐廳食客、抑或在車上等待充電的車主，從早上7點到晚上11點均可觀賞影片節目；預計節目片長約30分鐘，正好是用餐或充電的所需時間。

 


位於Tesla充電站餐廳旁邊的戶外大螢幕，周圍會架設由竹子組成的「屏風」。（圖片來源：Twitter@MarcoRPTesla）


　　餐廳旁的充電站將會設有 29支是快速充電樁，以及5支是慢速充電樁，合共提供34個充電車位。當特斯拉開放充電樁後，不同廠牌電動車車主都可以成為「Tesla充電休息區」的客群，不但能夠開拓餐飲收入來源，還有助強化品牌形象。


布局無人的士與自動化充電


　　更為重要的第三層布局是，Tesla要蛻變成網約自駕車平台，即是無人的士營運商。當具備自駕功能的電動車處於閒置狀態時，可讓特斯拉的AI人工智能統一調度，開出去接單載客，幫車主賺取額外收入。馬斯克測算，一輛自駕電動車交給Tesla營運，每年可為車主賺約3萬美元（約23.4萬港元），更可以連續賺11年。


　　日後當自動駕駛能夠完全落地，只要Tesla能夠同時把充電樁改造成自動化充電，那麼AI管理調度無人的士時，一旦發現電量不足，便可以安排車輛駛進特斯拉充電站，自行連接充電樁進行充電，真正實現網約車平台的全自動化營運。未來還可以把這個平台跟Tesla旗下餐飲服務打通，進一步拓展其商業版圖。


　　譬如用戶有用餐需求時，可以透過手機APP訂購外賣，由無人的士從特斯拉充電站餐廳提取外賣餐點，再送到用戶家門前。由是觀之，Tesla開放充電站，確是構建其宏大商業版圖的重要一著。

 

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