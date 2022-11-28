近13萬人錯誤標籤藥物過敏 無法用盤尼西林 護士評估最快1日「去標籤」

【晴報專訊】病人若被錯誤標籤為藥物過敏，恐影響用藥治療，甚至危及性命。港大臨床醫學院內科學系風濕學及臨床免疫科主管李曦指，盤尼西林為一綫抗生素，能有效抑制細菌感染，惟全港約2%人被標籤為「過敏」致無法使用，反而會增住院和死亡風險。惟港大研究發現當中約90%人實際無過敏，估算近13萬人遭錯誤標籤。若由專科護士主導評估，最快1日已可「去標籤」，較過往「以年計」等見專科醫生評估更快。

李曦（左）指，全港約70%至80%「被標籤者」屬低風險人士，經簡化過敏測試程序，可望加快「去除標籤」，旁為郭雪琪。

全港逾14.3萬人被標籤為β-內酰胺類藥物過敏，即每50人便有1人無法使用盤尼西林；且每年約多8,000宗新症被標示為「盤尼西林敏感」。惟港大研究指，經正式過敏評估後，90%人實際無過敏，估算近13萬人遭「錯誤標籤」。李曦指，當中成因眾多，一是病人兒時免疫系統未成熟，致出現過敏，但成年後已無礙；二是曾服用多種藥物後過敏，因難分辦源頭，而一併標籤；三是細菌感染引發皮疹，醫生無法識別非藥物導致，而不正確標籤。「另因坊間過敏測試普及，有些人無病徵也去驗血，易致假陽性，自我錯誤標籤。」

專科醫生評估 病人等候以年計

惟公營醫療系統現僅有1名免疫及過敏病科專科醫生，病人等評估需「以年計」。故港大創立「香港藥物敏感去標籤計劃」(HK-DADI)，團隊於2019年7月至2021年12月評估312名病人，當中280人成功「去除標籤」，跟進期內有123人受感染，當中63人可重新用盤尼西林。

港大團隊指，遭錯誤標籤的病人涉不同世代，但中年人、年逾30歲會較多。（資料圖片）

而經專科護士評估及測試者，32%人平均在10個月可重新用藥，較專科醫生的19%更高。

港島西醫院聯網資深護師郭雪琪指，HK-DADI由過敏科專科護士主導，護士先通過電訪問病歷，將獲轉介病人分類，僅有家族病史、或用盤尼西林後輕微頭痛或皮癢者會歸為「低風險」，並安排到日間中心作皮膚測試，將不同濃度盤尼西林點在病人前臂，觀察後無礙便可離開。

護士在48小時後再致電查問有否滯後反應，一周後可正式「去除標籤」。「不少人遭標籤數十年，很難相信移除如此簡單，要花時間教育。」

各聯網設藥物過敏護士診所

李補充，病人作皮測後會先觀察20分鐘，若呈陰性，會在監督下服食1劑盤尼西林藥物，並再觀察1小時，研究中無人出現嚴重或全身不良反應。因病人只需親身赴診所1次、觀察約1.5小時，嚴格上花1日已可確認無過敏，遠較由專科醫生診症快。他指，有關研究已促成醫管局制定新指引，今年起全港各聯網將陸續開設藥物過敏護士診所。